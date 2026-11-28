Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί δεδομένα για την απόκτηση εξτρέμ μέσα στον Ιανουάριο, αφού ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο δεν αφήνει περιθώρια και καθιστά επιτακτική την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης.
Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό λοιπόν, μια περίπτωση που εξετάζουν οι «πράσινοι» είναι αυτή του 23χρονου Ισπανού εξτρέμ της Μπράγκα, Γκάμπρι Μαρτίνεζ, ο οποίος αγωνίζεται στην πορτογαλική ομάδα από το καλοκαίρι του 2024 και έχει καταγράψει 110 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 12 ασίστ.
Ο Μαρτίνεζ αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομών της Γρανάδα, παίζοντας πάντως μόλις 8 φορές με την ανδρική ομάδα, ενώ πέρασε ως δανεικός από την Σαν Φερνάντο (36 συμμετοχές - 5 γκολ - 4 ασίστ) και την Μιράντες (41 συμμετοχές - 9 γκολ - 5 ασίστ), πριν η Μπράγκα τον αποκτήσει ως ελεύθερο.
Το συμβόλαιό του πάντως εκπνέει το 2029, κάτι που σημαίνει ότι για να αποκτηθεί θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά η Μπράγκα, με την χρηματιστηριακή του αξία να ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ.
Το δημοσίευμα:
🚨🟢⚪ Panathinaikos target Gabriel Martínez! Panathinaikos are considering Braga winger Gabriel Martínez Aguilera as they intensify their search for attacking reinforcements following Santino Antino’s injury and plans to replace Facundo Pellistri. The versatile 23-year-old Spaniard can operate on either flank and remains under contract with Braga until 2029. Could Martínez be the right addition for Panathinaikos? 👀— Burle Junior (@BurleJunior) November 28, 2026