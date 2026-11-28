Δημοσίευμα από το εξωτερικό εμπλέκει τον Παναθηναϊκό με τον 23χρονο Ισπανό εξτρέμ της Μπράγκα, Γκάμπρι Μαρτίνεζ.

Ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί δεδομένα για την απόκτηση εξτρέμ μέσα στον Ιανουάριο, αφού ο τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο δεν αφήνει περιθώρια και καθιστά επιτακτική την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό λοιπόν, μια περίπτωση που εξετάζουν οι «πράσινοι» είναι αυτή του 23χρονου Ισπανού εξτρέμ της Μπράγκα, Γκάμπρι Μαρτίνεζ, ο οποίος αγωνίζεται στην πορτογαλική ομάδα από το καλοκαίρι του 2024 και έχει καταγράψει 110 συμμετοχές, με απολογισμό 12 γκολ και 12 ασίστ.

Ο Μαρτίνεζ αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομών της Γρανάδα, παίζοντας πάντως μόλις 8 φορές με την ανδρική ομάδα, ενώ πέρασε ως δανεικός από την Σαν Φερνάντο (36 συμμετοχές - 5 γκολ - 4 ασίστ) και την Μιράντες (41 συμμετοχές - 9 γκολ - 5 ασίστ), πριν η Μπράγκα τον αποκτήσει ως ελεύθερο.

Το συμβόλαιό του πάντως εκπνέει το 2029, κάτι που σημαίνει ότι για να αποκτηθεί θα πρέπει να ικανοποιηθεί οικονομικά η Μπράγκα, με την χρηματιστηριακή του αξία να ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ.

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