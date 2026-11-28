Η κατάσταση σχετικά με τον Ντζάναν Μούσα στη Βοσνία φαίνεται να έχει επιλυθεί, καθώς ο χορηγός MaxBet κάλυψε το ποσό της ασφάλειάς του.

Ο παίκτης της Ντουμπάι BC αρχικά δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο τωρινό παράθυρο της FIBA, επειδή η βοσνιακή ομοσπονδία δεν διέθετε τα κεφάλαια για να καλύψει την ασφάλειά του. Ο Ντζέβαντ Αλίχοτζιτς, Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μπάσκετ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (KS BiH), επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα αυτό έχει πλέον επιλυθεί.

Συγκεριμένα, η εταιρεία MaxBet, ένας από τους χορηγούς της εθνικής ομάδας της Βοσνίας, έχει δεσμευτεί να καταβάλει τα 18.000 ευρώ που απαιτούνται για την ασφάλιση του Μούσα.

Ο Αλίχοτζιτς το επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου: « Επιλύσαμε μια δυσάρεστη κατάσταση. Είναι ένας συνδυασμός περιστάσεων που προέκυψαν. Η ασφάλιση που έπρεπε να καταβληθεί σχετικά με το συμβόλαιο του Τζάναν ήταν προβληματική λόγω του ποσού της πρόσθετης αμοιβής για το συμβόλαιό του. Λάβαμε την πληροφορία πριν από 48 ώρες και ήταν πολύ δύσκολο να απαντήσουμε και να την επιλύσουμε», είπε.

«Αλλά τα καταφέραμε. Έχουμε μια συμφωνία απόψε ότι ένας από τους χορηγούς μας, η MaxBet, ανέλαβε την υποχρέωση να βοηθήσει την Ομοσπονδία και να καταβάλει το ποσό που θα μεταφέρουμε στη FIBA», πρόσθεσε.

Στην συνέχεια των δηλώσεών του ο Αλίχοτζιτς πρόσθεσε ότι ο Μούσα υπηρετεί την εθνική του ομάδα με αφοσίωση, και ότι τέτοια πράγματα είναι καλύτερο να μην συμβαίνουν.

Η Βοσνία θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία αυτή την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, στο Σεράγεβο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου J (3–6) και χρειάζεται ένα θαύμα για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ.