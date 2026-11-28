Ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο πήρε θέση μετά τον πρώτο κερδισμένο βαθμό του Βόλου στο Πρωτάθλημα, από την ισοπαλία με τον Asteras AKTOR.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Magenta TV:

Για τον πρώτο βαθμό που πήρε η ομάδα του: «Ασφαλώς θέλουμε να κερδίσουμε, το πιο σημαντικό για εμάς ήταν να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το αν ήταν επιλογή να έχει την μπάλα σε μεγάλο διάστημα του αγώνα ο Asteras AKTOR και όχι ο Βόλος: «Δεν ήταν το πλάνο μας να αμυνθούμε περισσότερο. Κάναμε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, θέλαμε να παίξουμε με την μπάλα. Δεν το καταφέραμε. Στο πρώτο ημίχρονο όμως είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να σκοράρουμε στο τελευταίο λεπτό».

Για το αν θα βρει την ισορροπία που ψάχνει: «Προφανώς θα το κάνουμε. Έχουν επανέλθει κάποια παιδιά από τραυματισμούς. Θεωρώ ότι αν κρατήσουμε την εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου, η ομάδα μας ήταν καλή. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε ως θετικό. Πρέπει να πιστέψουμε αυτό που κάνουμε. Θεωρώ ότι στον δεύτερο γύρο η ομάδα θα παρουσιαστεί ακόμα καλύτερη και θα έχει τα αποτελέσματα».