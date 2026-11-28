Τις μεταγραφικές κινήσεις που αναμένεται να κάνει τον Ιανουάριο εξετάζει ο Παναθηναϊκός, και μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αντίνο, υπάρχει ανάγκη για έναν εξτρέμ. Και στο Βέλγιο δημοσιεύματα φέρνουν στο προσκήνιο τον Μίρον φαν Μπρεντερόντε της Μαλίν.
Ο 23χρονος Ολλανδός εξτρέμ μετρά φέτος 13 παιχνίδια με 5 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει συμβόλαιο έως το 2029. Οι απαιτήσεις της Μαλίν για τον φαν Μπρεντερόντε κυμαίνονται από 7 έως 10 εκατ. ευρώ, ενώ το καλοκαίρι δεν κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με τον Άγιαξ, που ήθελε τον παίκτη.
Ο Μίρον φαν Μπρεντερόντε είναι διεθνής με την Ελπίδων της Ολλανδίας, μετρώντας 18 συμμετοχές και 1 γκολ.
🚨🟢 Panathinaikos target Myron van Brederode! Panathinaikos are prepared to make a major investment in a new winger, with KV Mechelen’s Myron van Brederode emerging as a target. The Belgian club could demand between €7 million and €10 million for the 23-year-old Dutchman, whose contract runs until June 2029. Ajax also tried to sign him several months ago. Will Panathinaikos meet Mechelen’s asking price? 👀— Burle Junior (@BurleJunior) November 26, 2026