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Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού φέρνουν δημοσιεύματα από το Βέλγιο τον Μίρον φαν Μπρεντερόντε.

Τις μεταγραφικές κινήσεις που αναμένεται να κάνει τον Ιανουάριο εξετάζει ο Παναθηναϊκός, και μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αντίνο, υπάρχει ανάγκη για έναν εξτρέμ. Και στο Βέλγιο δημοσιεύματα φέρνουν στο προσκήνιο τον Μίρον φαν Μπρεντερόντε της Μαλίν.

Ο 23χρονος Ολλανδός εξτρέμ μετρά φέτος 13 παιχνίδια με 5 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει συμβόλαιο έως το 2029. Οι απαιτήσεις της Μαλίν για τον φαν Μπρεντερόντε κυμαίνονται από 7 έως 10 εκατ. ευρώ, ενώ το καλοκαίρι δεν κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με τον Άγιαξ, που ήθελε τον παίκτη.

Ο Μίρον φαν Μπρεντερόντε είναι διεθνής με την Ελπίδων της Ολλανδίας, μετρώντας 18 συμμετοχές και 1 γκολ.