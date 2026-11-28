Το NBA Cup μπήκε στην τελική του ευθεία και οι «μάχες» έφεραν ένα πλούσιο μενού εντυπωσιακών φάσεων με την κορυφή να ανήκει στον Κέλι Ούμπρε που... έκλεισε τα φώτα στον Τζοέλ Εμπίιντ στην αναμέτρηση των Πέισερς κόντρα στους Σίξερς.
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Το NBA Cup μπήκε στην τελική του ευθεία και οι «μάχες» έφεραν ένα πλούσιο μενού εντυπωσιακών φάσεων με την κορυφή να ανήκει στον Κέλι Ούμπρε που... έκλεισε τα φώτα στον Τζοέλ Εμπίιντ στην αναμέτρηση των Πέισερς κόντρα στους Σίξερς.
Δείτε το top-10: