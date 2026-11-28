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Τίμησαν τη μνήμη του Αντώνη Πανούτσου στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Τύπου.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Αθλουμένων Εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ) πριν την έναρξη των αγώνων για την 7η αγωνιστική του επίσημου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Τύπου σήμερα Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του δημοσιογράφου συναδέλφου, Αντώνη Πανούτσου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, οι ποδοσφαιρικές και οι διαιτητικές ομάδες και οι γιατροί των αγώνων, αποτίνουν με αυτόν τον τρόπο φόρο τιμής, σε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του στίγμα όχι μόνο στην αθλητική, αλλά στη δημοσιογραφία γενικότερα.

Λίγα λόγια για τον Αντώνη Πανούτσο

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά. Η καταγωγή του ήταν από την Ύδρα. Είχε ζήσει στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο.

Είχε γράψει κείμενα για το Φως των Σπορ, τον Φίλαθλο, το Βήμα και τη SPORTDAY, μεταξύ άλλων. Επίσης δούλεψε σε περιοδικά μοτοσυκλέτας και εξέδωσε το Μοτό και το Οζ.

Στην τηλεόραση έγινε γνωστός για τη συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο στην παρουσίαση διαφόρων εκπομπών. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους σημειώθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002, όταν παρουσίαζαν καθημερινά την αθλητική εκπομπή «Tora Tora Tora», για το Παγκόσμιο Κύπελλο εκείνου του έτους.

Δήλωνε οπαδός του Ολυμπιακού, αλλά υποστήριζε ότι η πιο θεαματική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν η ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς.