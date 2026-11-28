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Στο «Γεντί Κουλέ» του Ηρακλείου θα διεξαχθεί -πιθανότατα- το παιχνίδι Κυπέλλου της Κ19 του ΠΑΟΚ με την αντίστοιχη του ΟΦΗ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις αρχές Γενάρη

Ο Δικέφαλος αρχίζει και μαθαίνει σιγά σιγά το πρόγραμμα του σε όλες τις διοργανώσεις, με το παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΟΦΗ να έχει αναβληθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, ελέω των πολλών ασπρόμαυρων διεθνών.

Όπως προκύπτει λοιπόν, η αναμέτρηση αυτή θα διεξαχθεί πιθανότατα στις 10 Ιανουαρίου, το πρώτο Σαββατοκύριακο δηλαδή του 2027, μετά την επιστροφή από τις εορτές των Χριστουγέννων.

Μάλιστα, η πιθανότερη έδρα αυτή τη στιγμή φαντάζει το «Γεντί Κουλέ» του Ηρακλείου, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε το πρώτο Κύπελλο Super League K19, τον Μάιο του 2025 απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Δικέφαλος θα υποδεχθεί στα προημιτελικά τον Παναιτωλικό, ενώ στα ημιτελικά θα τεθεί αντιμέτωπος ξανά εντός έδρας με τον νικητή του ζευγαριού Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος.

