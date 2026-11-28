Για τη 13η αγωνιστική της Serie A η πρωτοπόρος Λάτσιο ταξιδεύει στο Τορίνο για το ματς με την ομώνυμη ομάδα που βρίσκεται στη 13η θέση. Στην Πρέμιερ Λιγκ, η 17η Ίπσουιτς υποδέχεται την 12η Άστον Βίλα, με μόλις τρεις βαθμούς να χωρίζουν τις δύο ομάδες.

Η Τορίνο δεν έχασε πέρσι από τη Λάτσιο. Πήρε «Χ» στη Ρώμη (3-3) και νικώντας 2-0 εντός. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που έχασε η Λάτσιο μετά από 6 επιτυχημένες (0-2-4) επισκέψεις στο Τορίνο.

Έναν πόντο στις 4 τελευταίες αγωνιστικές πήραν οι «γκρανάτα» του Ιγκνάτσιο Αμπάτε, το 1-1 με τη Λέτσε πριν από δύο παιχνίδια. Στο πιο πρόσφατο έχασαν με 1-0 στη Νάπολη με γκολ στο 73’. Στο «Γκράντε Τορίνο» το ρεκόρ τους είναι 2-1-3 και η εστία τους έχει παραβιαστεί σε 11 διαδοχικά εντός έδρας ματς, στο χειρότερο σερί στην ιστορία του συλλόγου! Η Τορίνο όμως ξέρει να δυσκολεύει τους Ρωμαίους: 6 ισοπαλίες στις 11 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Χτύπησαν στο τελευταίο ματς και θα λείψουν οι αμυντικοί Μπελγκαλί (1 γκολ) και Ισμαΐλι. Ιστορικό ξεκίνημα για τη Λάτσιο του Τζενάρο Γκατούζο, που δεν είχε συγκεντρώσει τόσους βαθμούς (32) μετά από 12 παιχνίδια σε καμία από τις 33 τελευταίες σεζόν της στη Serie A. Οι «αετοί» διατηρούνται αήττητοι στο πρωτάθλημα, έχουν τη πιο σφικτή άμυνα με 9 γκολ και μακριά από τη Ρώμη τρέχουν ρεκόρ 5-1-0, με ένα 3-0 επί της Γιουβέντους στην ίδια πόλη. Θα απουσιάσει ο Ολλανδός μέσος Τέιλορ (2 γκολ). Η ποιότητα των φιλοξενούμενων είναι εμφανής, όμως η μαχητικότητα των γηπεδούχων και η παράδοση του ματς οδηγούν στην επιλογή της ισοπαλίας.

Πέντε αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-2-3) μετρά η Ίπσουιτς του Γκάρι Ο’ Νιλ, η οποία έρχεται από τις ήττες με Μπόρνμουθ (1-2) και Τότεναμ (2-0 εκτός). Η άμυνα είναι το μεγάλο πρόβλημα: 22 γκολ σε 11 αγώνες, αλλά και 30 διαδοχικά παιχνίδια στην Πρέμιερ χωρίς να κρατήσει ανέπαφη την εστία της. Στην έδρα της, πάντως, έχει μαζέψει τους 7 από τους 11 βαθμούς της (2-1-2). Από το 2-1 επί της Μάντσεστερ Σίτι στα τέλη Οκτώβρη έχει να κερδίσει η Άστον Βίλα, μετρώντας έκτοτε 3 ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες, με τα «Χ» να είναι διαδοχικά στο πρωτάθλημα. Την Τρίτη λύγισε με 1-0 στην Κωνσταντινούπολη από τη Γαλατάσαραϊ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν σκόραρε στα 4/6 τελευταία της παιχνίδια.

Τέσσερις ισοπαλίες στα 5 τελευταία παιχνίδια της Ίπσουιτς με τη Βίλα στο Σάφολκ. Τέσσερα σερί «Χ» στην Πρέμιερ Λιγκ η φιλοξενούμενη έχει να φέρει από τον Σεπτέμβριο του 2011, όμως η φόρμα της το κάνει ρεαλιστικό.

524. ΤΟΡΙΝΟ - ΛΑΤΣΙΟ Χ 3,45

530. ΙΠΣΟΥΙΤΣ - ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ Χ 3,75