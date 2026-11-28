Την πρόκρισή του στη φάση των «16» του EHF European Cup εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 37-20 της Σλόγκα Ντομπόζ στη δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο κλειστό της Ηλιούπολης.

Έχοντας αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα από την πρώτη αναμέτρηση της Παρασκευής (27/11), στην οποία επικράτησε με 50-39, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με δεύτερη νίκη τις υποχρεώσεις του στον τρίτο γύρο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες πήραν από νωρίς το προβάδισμα, με τη διαφορά να αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Στο 15ο λεπτό το σκορ ήταν στο 10-3, ενώ οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 21-8.

Ανάλογη ήταν η εικόνα της αναμέτρησης και στο δεύτερο μέρος, με τους «ερυθρόλευκους» να διατηρούν τον έλεγχο του παιχνιδιού και τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με το τελικό 37-20, με τον Σκαραμέλι να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με επτά τέρματα.

Με συνολικό σκορ 87-59 στις δύο αναμετρήσεις, η ομάδα του Πειραιά εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη φάση των «16» του EHF European Cup, όπου πλέον περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό της.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-2, 10-3, 14-5, 17-6, 21-8 (ημ.), 24-9, 25-12, 28-15, 30-16, 33-18, 37-20.

Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Σκαραμέλι 7, Παναγιώτου 2, Παπαβασίλης 3, Βίντα 3, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 1, Κανδύλας, Νίκολιτς 3, Πασσιάς 4, Κουντούζ 2, Παγιάτης 3, Σμιντ 1, Σαλάχ 4, Εντάουι.

Δίλεπτα: 2-1.

Πέναλτι: 0/0-0/0.