Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την άδικη αποβολή του στη Νίκαια που του στερεί το δικαίωμα να καθίσει στον πάγκο της ομάδας με τον ΠΑΟΚ. Όλα όσα είπε για το κυριακάτικο ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλδειας.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη MagentaTV για το ματς με ΠΑΟΚ:

Για τα συναισθήματα που του άφησε το παιχνίδι απέναντι στην Κόμο.

Αυτό ανήκει ήδη στην ιστορία, ξέρετε. Ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι από τη δική μας πλευρά, καμία αμφιβολία γι' αυτό. Πολύ καλή απόδοση, πολύ καλή νοοτροπία, πολύ καλό μαχητικό πνεύμα και ψυχολογία. Καταφέραμε για άλλη μια φορά, μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης, να πιέσουμε μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η οποία έβαλε τέσσερα γκολ στο ημίχρονο απέναντι στη Γιουνάιτεντ, τέσσερα απέναντι στη Λειψία, εννέα εκτός έδρας απέναντι στη Λανς και να τους δημιουργήσουμε μεγάλα προβλήματα.

Ακόμα έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε πολλά περισσότερα από αυτό το παιχνίδι. Αλλά είναι πολύ απλό: αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι στο Champions League που δεν σκοράραμε. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια σκοράραμε. Είναι δύσκολο όταν δεν σκοράρεις και δημιουργείς περισσότερες από αρκετές ευκαιρίες, όχι μόνο φάσεις αλλά καταστάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν 100% ευκαιρίες για γκολ. Αλλά όπως είπα, αυτό ανήκει ήδη στην ιστορία, το ξεχνάμε αυτό το παιχνίδι. Αν δεν με ρωτούσατε τώρα γι' αυτό, θα το είχα ήδη ξεχάσει, γιατί η συγκέντρωσή μας είναι στα παιχνίδια που βρίσκονται μπροστά μας.

Για τις σκέψεις του για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Εγώ προσωπικά υποφέρω, γιατί δεν θα βρίσκομαι στον πάγκο. Και όπως έχω πει πολλές φορές, κάνω κάποια πράγματα, πιέζω τους διαιτητές ή κάτι τέτοιο, με πρόθεση ή χωρίς πρόθεση, αλλά αυτή ήταν μία από τις σπάνιες φορές που δεν έκανα τίποτα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Και ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί αποβλήθηκα από το παιχνίδι. Ακόμα και στην επίσημη έκθεση αναφέρεται ότι έγινε επειδή πάτησα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όμως, γι' αυτό προβλέπεται πρώτη επίσημη παρατήρηση με κίτρινη κάρτα, η οποία δεν μου δόθηκε. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε την ιστορία.

Για το ματς με τον ΠΑΟΚ, είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, σε γεμάτο γήπεδο, μπροστά στους φιλάθλους μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι για το παιχνίδι, ανυπομονούμε να έρθει, να ξεκινήσει. Παίζουμε απέναντι σε μια καλή ομάδα, ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα, παίξαμε πρόσφατα στο Κύπελλο. Αλλά τώρα παίζουμε στην έδρα μας, με τους φιλάθλους μας στο πλευρό μας, και είμαστε ενθουσιασμένοι και πολύ, πολύ συγκεντρωμένοι γι' αυτό το παιχνίδι. Πολύ συγκεντρωμένοι γι' αυτό το παιχνίδι. Και αν δείξουμε αυτό το επίπεδο ενέργειας και συγκέντρωσης, όπως κάναμε στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά στην Ευρώπη, πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε τρεις πολύ, πολύ σημαντικούς βαθμούς.

Γιατί αυτό το παιχνίδι έρχεται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο της σεζόν, το οποίο δεν θα κρίνει τα πάντα, αλλά μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό κάποιες θέσεις για τη συνέχεια της σεζόν. Και πιστεύω ότι, ακόμα και με το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας, με την αναβολή του αγώνα με τον Ολυμπιακό ,που προήλθε από τη δική τους πλευρά, αυτό το παιχνίδι έχει γίνει πρακτικά καθοριστικό τώρα. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μπούμε αύριο σαν να είναι ένα είδος τελικού.

Για το αν είναι νωρίς να μιλήσουμε για τη βαθμολογική σπουδαιότητα του αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Όχι, δεν είναι νωρίς , γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για πολλούς λόγους και θέλω να σκέφτομαι αυτό το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω οι παίκτες να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, όπως και οι φίλαθλοι. Και όπως είπα, δεν είναι ότι κάτι θα κριθεί οριστικά, αλλά μπορεί να καθορίσει τις επόμενες φάσεις της σεζόν. Και έχουμε αυτή την ευκαιρία να παίξουμε αυτό το παιχνίδι στην έδρα μας, κάτι που πολλές φορές έχει αποδειχθεί μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς.

Για το τι παιχνίδι περιμένει και τι θέλει από την ομάδα του.

Δύσκολο, απαιτητικό, γεμάτο προκλήσεις. Ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα, είναι ντέρμπι. Όλα τα ντέρμπι στην Ελλάδα σπάνια κρίνονται με διαφορά πέντε ή έξι γκολ — κυρίως οι λεπτομέρειες αποφασίζουν. Και πιστεύω ότι αύριο οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα, θέλω αυτές οι λεπτομέρειες να έρθουν με το μέρος μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Καθόλου λάθη — αυτό είναι το κλειδί. Καθόλου «δώρα» — ούτε καν να το συζητάμε αυτό σε τέτοια ντέρμπι. Και έπειτα, πολλή ενέργεια, πολύ κίνητρο, πολύ τρέξιμο, πολλή μάχη και αποφασιστικότητα στα τελικά στάδια.