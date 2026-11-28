Ο Φράνκο Μπρουνέτι εκτέλεσε χρέη πρώτου προπονητή για τον Ηρακλή στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό - Οι δηλώσεις του στην κάμερα του ΣΠΟΡFM TV

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο πρώτο του σχόλιο ο άμεσος συνεργάτης του Βάλτερ Ματζάρι.

“Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε. Σήμερα συνεχίσαμε αυτό δεν τελειώσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Ήμασταν μέσα στο αποτέλεσμα την προηγούμενη Κυριακή και μετά ήρθαν πράγματα εναντίον μας. Σήμερα καταφέραμε να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη. Είναι μία πολύ σημαντική νίκη κυρίως και στο ψυχολογικό κομμάτι”.

Πρόσθεσε: “Ο προπονητής δεν μπορούσε να ήτανε μαζί μου σε αυτό το παιχνίδι στον πάγκο αλλά ήτανε μαζί μας όλη την εβδομάδα, ήτανε κοντά μας, στα παιδιά, τους έδωσε χέρι βοήθειας για να πάρουμε τη νίκη”.

Συμπλήρωσε: “Μια πολύ ωραία εμπειρία η πρώτη μου σε επίπεδο επαγγελματικό αλλά θέλω να επαναλάβω ότι ο προπονητής ήτανε δίπλα μας όλη την εβδομάδα και μας βοήθησε πολύ”.