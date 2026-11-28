Σοβαρά οικονομικά προβλήματα φαίνεται πως αντιμετωπίζει η Βίρτους. Στα 15 εκατ. ευρώ η ζημιά φέτος, στα 10 εκατ. υπολογίζεται τη νέα σεζόν. Ελπίδα το καινούργιο γήπεδο.

Σημαντικά προβλήματα οικονομικής φύσης ταλανίζουν την ιταλική ομάδα, με την «Corriere di Bologna» να αναφέρει πως ο Μάσιμο Ζανέτι, ιδιοκτήτης του συλλόγου, αναγκάστηκε να βάλει από την τσέπη του 15 εκατ. ευρώ για να καλύψει την τρύπα της Βίρτους.

Και αυτό είναι μόνο η αρχή, αφού υπολογίζεται πως η ζημιά για τη νέα σεζόν θα φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ, με τη μετακόμιση στο καινούργιο γήπεδο να φαντάζει σωσίβιο.

Η Βίρτους θα αγωνίζεται από την 16η αγωνιστική και το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Unipol Hall», με τη διοίκηση της ομάδας να ευελπιστεί πως τα έσοδα του νέου γηπέδου θα φέρουν μία ανάσα στο οικονομικό πρόβλημα του συλλόγου.