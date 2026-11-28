Οι δηλώσεις του Γιώργου Πετράκη, μετά το παιχνίδι στην κάμερα του SportFM TV

Όλα όσα ανέφερε απογοητευμένος ο τεχνικός του Παναιτωλικού, μετά την ήττα από τον Ηρακλή.

Αναλυτικά:

"Δε θα σταθούμε στις απουσίες. Η νίκη του Ηρακλή η εικόνα του, ήταν καλύτερη. Μπορώ να σταθώ στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού μέχρι το 30′, μέχρι να δεχτούμε το πρώτο γκολ. Δεν κινδυνεύσαμε αλλά δεν γίναμε και απειλητικοί. Μετά που δεχτήκαμε το πρώτο γκολ η ομάδα δεν αντέδρασε, αυτό μας προβληματίζει περισσότερο και τα δύο γκολ που δεχτήκαμε μετά. Δεν δείξαμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού ότι είμαστε κοντά για να πετύχουμε κάτι κι αυτό μας προβληματίζει. Σίγουρα χρειαζόμαστε πολλή δουλειά κάτι το οποίο το γνωρίζαμε κι από πριν.”

Πρόσθεσε: “Δε θα ήθελα όπως σου είπα και την προηγούμενη βδομάδα να ήμασταν αφελείς σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Σκληρή δουλειά, το κεφάλι κάτω έχουμε πολύ σπουδαίο παιχνίδι μπροστά μας σε λίγες μέρες και πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Όλα τα παιχνίδια έχουνε πολλές δυσκολίες”.

Συμπλήρωσε: “Κάθε αντίπαλος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά πρέπει να βελτιώσουμε την ομάδα μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Να δείξουμε ότι έχουμε σταθερότητα σε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού. Συγκεντρωνόμαστε σε αυτό και συνεχίζουμε”.

Αναφερόμενος στην παρουσία του στον Ηρακλή την προηγούμενη σεζόν που ήταν στην ομάδα ανόδου, είπε: “Συγχαρητήρια στον Ηρακλή, είναι μια μεγάλη ομάδα βρίσκεται εκεί που της αρμόζει σαν ομάδα. Πέρασα καλά εδώ, τους εύχομαι τα καλύτερα”."