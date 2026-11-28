Με τον Μανδά να κάνει ξανά εκπληκτικές επεμβάσεις, η Λάτσιο πέρασε και από το Τορίνο κόντρα στην Granata (1-2) και με αγώνα περισσότερο πήγε στο +5 στην κορυφή.

Τρελαίνει κόσμο στην Ιταλία και την Ευρώπη η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο, που πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη σε βάρος της Τορίνο (1-2) και με ένα ματς περισσότερο άνοιξε τη διαφορά από τη 2η της βαθμολογίας, Ρόμα, που παίζει εντός με την Μόντσα. Αήττητοι σε 13 αγωνιστικές και με μοναδικές «απώλειες» τις ισοπαλίες με Μίλαν και Νάπολι συνεχίζουν οι Laziali με φύλακα-άγγελο ξανά τον Χρήστο Μανδά, ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτικές επεβάσεις με το σκορ στο 0-0 και το 0-2.

Μόλις στο 5' ο Έλληνας πορτιέρε χρειάστηκε να βάλει τα γάντια του με τεράστια επέμβαση στο δυνατό αριστέρο του Σιμεόνε από κοντά, για να απαντήσει η ομάδα του στο 32' με την κεφαλιά του Φρατέζι. Αν και το ημίχρονο φάνηκε ότι θα ολοκληρωθεί χωρίς γκολ, η Λάτσιο έβαλε δύο στο φινάλε. Στο 42' μετά το κόρνερ του Τζακάνι ο Πρόβστγκααρντ διέλυσε στον αέρα τον Σαούλ-Κοκό και βρήκε τη γωνία, την ίδια που ο Ίσακσεν την έστειλε στο 44' με ιδανικό πλασέ έπειτα από τη δεύτερη ασίστ του Τζακάνι, ο οποίος για πρώτη φορά στην καριέρα του έφτασε τις 7 σε μια σεζόν στην Serie A.

Στο δεύτερο μέρος και το 52' ο Μανδάς είπε ξανά «όχι» στον Σιμεόνε με την μπάλα να πηγαίνει στο δοκάρι και στο 62' ύστερα από κόρνερ ο Τσε Άνταμς με κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι μείωσε σε 1-2, όμως η Τορίνο δεν κατάφερε στη συνέχεια να απειλήσει σοβαρά και οι Laziali κράτησαν ελεγχόμενα την πολύτιμη νίκη.