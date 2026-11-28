Παρότι οι νεοφώτιστοι βρέθηκαν μπροστά με 1-2 σετ οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν το ματς στα ίσα, όμως λύγισαν στο πέμπτο σετ εκεί όπου δόθηκε μάχη για γερά νεύρα στους 38 πόντους

Η ομάδα του Τόμας Καλιμπέρτι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με πρώτο σκόρερ τον Γιονάτας Καρντόσο, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους, εκ των οποίων 4 άσσοι, με 53% αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Οι Κρητικοί κατάφεραν να υποτάξουν τον Φοίνικα, ο οποίος τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές, με τον Άρη και την Κηφισιά, είχε παίξει με τη φωτιά και νίκησε στο τάι μπρέι.

Αυτή τη φορά η ομάδα της Σύρου δεν κατάφερε να επιβιώσει στο τάι μπρέικ, γνωρίζοντας την ήττα με 18-20, έπειτα από έναν συγκλονιστικό αγώνα που διήρκεσε 152 λεπτά.

Το Ρέθυμνο ανέβηκε στους 5 βαθμούς και βάζει νέα δεδομένα στη βαθμολογία, ενώ ο Φοίνικας με τον βαθμό που πήρε ισοβαθμεί με τον ΟΦΗ στους 12 βαθμούς.

Το Ρέθυμνο μπήκε δυνατά στον αγώνα και, παρότι ο Φοίνικας προηγήθηκε με 11-8 χάρη στο σερβίς του Χαπανέμι και το μπλοκ του Χάκα, κατάφερε όχι μόνο να ισοφαρίσει σε 15-15, αλλά και να προσπεράσει με 15-17 με διαδοχικά μπλοκ των Ολντάνι και Γκάγκο. Με πρωταγωνιστή τον Καρντόσο ξέφυγε με 19-22, αλλά ο Φοίνικας επανήλθε και ισοφάρισε σε 22-22 με τον Βαλτσίνοφ και το λάθος του Γκάγκο. Ο τελευταίος, ωστόσο, με επίθεση έκανε το 22-23 και με άσσο το 22-24, ενώ ο Πιέτρουτζουκ με μπλοκ άουτ από τα χέρια του Χαπανέμι διαμόρφωσε το 23-25 και το 0-1 σετ.

Μεγάλη μάχη έγινε και στο δεύτερο σετ, όπου ο Ν.Ο.ΠΕ. Ρεθύμνου προηγήθηκε με 9-13 χάρη στα μπλοκ του πολύ καλού Μανωλάκη και του Ολντάνι. Ο Φοίνικας κάλυψε τη διαφορά και προσπέρασε με τον Νέλλι (19-17), αλλά οι Κρητικοί με τον Ολντάνι πήραν εκ νέου το προβάδισμα (19-20). Οι δύο ομάδες πήγαν πόντο-πόντο, με τον Καρντόσο να υποπίπτει σε δύο επιθετικά λάθη για το 24-23 και το 25-24. Το Ρέθυμνο προσπέρασε με τον Γκάγκο (26-27) και είχε νέα ευκαιρία να κάνει το 0-2 με τον Πιέτρουτζουκ (27-28). Ο Νέλλι, όμως, ισοφάρισε, ο Χαπανέμι με μπλοκ στον Καρντόσο έκανε το 29-28 και ο Νέλλι έκλεισε το σετ με 30-28 για το 1-1.

Ανάοη ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ. Ο Φοίνικας προηγήθηκε με 11-8, αλλά το Ρέθυμνο κατάφερε να προσπεράσει με 16-18, έχοντας πρωταγωνιστή τον εκπληκτικό Καρντόσο, ο οποίος όσο περνούσε η ώρα ανέβαζε την απόδοσή του. Ακολούθησαν μεγάλες μάχες πάνω στο φιλέ, με τον Μανωλάκη και το μπλοκ του Ολντάνι να διαμορφώνουν το 20-23. Ο Γκάγκο τελείωσε το σετ με 22-25 και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους Κρητικούς με 1-2 σετ.

Το τέταρτο σετ ήταν το μοναδικό που εξελίχθηκε σε μονόλογο του Φοίνικα, ο οποίος εμφανίστηκε αποφασισμένος να οδηγήσει την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ. Με διαδοχικά μπλοκ του Χαπανέμι έκανε σερί 4-0 για το 14-8. Το Ρέθυμνο δεν κατάφερε να αντιδράσει και η διαφορά εκτοξεύτηκε στο 21-11 με τον εκπληκτικό Χάκα και το σερβίς του Χαπανέμι. Ο Νέλλι έκλεισε το σετ με 25-16 για το 2-2.

Συγλονιστικό ήταν το τάι μπρέικ, που σε εξέλιξη και ένταση έμοιαζε με ένα ολόκληρο σετ. Το Ρέθυμνο προηγήθηκε με 0-3 και 5-9, με τον Καρντόσο να κάνει ό,τι ήθελε στο γήπεδο. Ο Φοίνικας απάντησε με εντυπωσιακό σερί 5-0, χάρη στο σερβίς του Νέλλι και τα διαδοχικά μπλοκ του Μέγερ, προσπερνώντας με 10-9.

Ακολούθησαν νέες μεγάλες μάχες στο φιλέ. Το Ρέθυμνο, με το χαμένο σερβίς του Ιντρισλάρι και το μπλοκ του Ολντάνι στον Χάκα, έφτασε σε ματς μπολ (12-14). Ο Φοίνικας ισοφάρισε σε 14-14 με επίθεση του Νέλλι και κόντρα επίθεση του Χάκα.

Οι Κρητικοί διατήρησαν διαρκώς το προβάδισμα με τον Ολντάνι (14-15), τον Καρντόσο (15-16), τον Πιέτρουτζουκ (16-17) και το χαμένο σερβίς του Νέλλι (17-18). Ο Ιταλός διαγώνιος ισοφάρισε με επίθεση σε 18-18, αλλά ο Πιέτρουτζουκ έκανε το 18-19 και η άστοχη επίθεση του Νέλλι διαμόρφωσε το τελικό 18-20.

Ένα συγκλονιστικό φινάλε στο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, σε ένα χορταστικό παιχνίδι, με τον Ν.Ο.ΠΕ. Ρεθύμνου να πανηγυρίζει ακόμη μία σπουδαία νίκη και να επιβεβαιώνει πως αποτελεί μία από τις μεγάλες ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος.