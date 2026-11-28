Ο Έρικ ΜακΚόλουμ στάθηκε στην εξαιρετική χημεία του Ολυμπιακού, αποδίδοντάς της σημαντικό ρόλο στην εντυπωσιακή πορεία της ομάδας τη φετινή σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεπεράσει τις απουσίες που αντιμετώπισαν και, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το επιτελείο του να βρίσκουν λύσεις εκ των έσω, βρίσκονται στην κορυφή της EuroLeague με ρεκόρ 11-3.

Μιλώντας στο podcast των «EuroInsiders», ο πρώην παίκτης της διοργάνωσης ξεχώρισε το κλίμα και τη νοοτροπία στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Όπως ανέφερε, με τέτοια συνοχή η ομάδα μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά.

Errick McCollum shares his pick for the best team in the EuroLeague. What stands out to him isn’t just the talent on the roster, but the chemistry and the way every player pushes and supports each other. 🏀🔥 Could this be the key to winning it all this season? 👀 Watch the full episode on Euro McCollum Show 🎙️ — EURO INSIDERS (@euroinsiders) November 28, 2026

«Βλέπεις ότι πραγματικά γουστάρουν να παίζουν μαζί. Δηλαδή, φαίνεται πότε κάποιος χαίρεται για την ομάδα και πότε χαίρεται για τις ατομικές επιτυχίες, και εδώ βλέπεις ξεκάθαρα ότι αυτό είναι ομάδα. Προφανώς έχουν ταλέντο, προφανώς έχουν εμπειρία, αλλά αυτή είναι μια ομάδα που πραγματικά «δένει» και έχει απίστευτη χημεία.

Με τέτοιου είδους παιδιά, με αυτόν τον χαρακτήρα, με αυτή τη συντροφικότητα, το ταβάνι αυτής της ομάδας είναι ο ουρανός. Βλέπω τον Ταϊρίκ Τζόουνς να πηγαίνει από την τελική γραμμή, να παίρνει την πάσα, να καρφώνει στα μούτρα ενός αντιπάλου κερδίζοντας και φάουλ, και σε ποιον πηγαίνει κατευθείαν; Στον Ντόντα Χολ. Ο Ντόντα Χολ είναι όρθιος στον πάγκο και ουρλιάζει σε όλη τη διάρκεια.

Και δίνει τα χέρια με τον Ταϊρίκ, τον τύπο που, όταν παίζεις εσύ καλά, εγώ είμαι εκτός παιχνιδιού. Και όταν παίζω εγώ καλά, εσύ είσαι εκτός παιχνιδιού, επειδή δεν μπορούμε να παίξουμε μαζί, καθώς είμαστε και οι δύο πεντάρια.

Οπότε φαντάσου όταν επιστρέψει και ο Μοντέρο. Φαντάσου αν καταφέρουν να ενσωματώσουν ξανά τον Ντόρσεϊ στο ροτέισον. Έχουν και τον Φουρνιέ που παίζει εκπληκτικά φέτος».