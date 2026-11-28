Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 0-3 στο Παλατάκι στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών.

Ο ΠΑΟΚ έχασε την ευκαιρία μέσα από τα χέρια του να πάρει το πρώτο σετ με τα μεγάλα λάθη του Μπέργκερ και ο Ολυμπιακός που εξ' αρχής ήταν το μεγάλο φαβορί, δεν συγχώρησε και με 0-3 πέρασε με ένα σημαντικό τρίποντο από το Παλατάκι.

To ξεκίνημα του πρώτου σετ βρήκε μπροστά τον Ολυμπιακό με 12-14 δια χειρός Χέινς, με τον ΠΑΟΚ να βγάζει την δική του αντίδραση και να ισοφαρίζει σε 16-16 με άσο του Πέτκοβιτς, ενώ με τον ίδιο τρόπο ο Μαϊκόν έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του με 21-20.

Ο Δικέφαλος πήγε στο σετ μπολ (24-23), ο Μπέργκερ με μονό μπλοκ έχασε την ευκαιρία να το κλείσει υπέρ των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα οι ερυθρόλευκοι να ισοφαρίσουν σε 24-24 και να στείλουν το σετ στην... παράταση. Εκεί, μετά από ένα πινγκ-πονγκ σετ μπολ (24-25-28-27), με επίθεση του Ράπτη και νέο λάθος του Μπέργκερ, το σύνολο του Τζουλιάνι έκανε το 30-32 και το 0-1.

Στο δεύτερο σετ τα πράγματα ήταν διαφορετικά αφού οι Πειραιώτες μπήκαν εξ' αρχής δυνατά με αποτέλεσμα να ξεφύγουν γρήγορα με 1-5 από τον Ατανάσοφ, ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 12-14 μετά τα λάθη του Χέινς, ωστόσο ο Ολυμπιακός πάτησε ξανά το πόδι στο γκάζι και με Σπένσερ-Ράπτη πήγε στο 14-22 και με 17-25 έκανε το 0-2 και πήρε ισχυρό προβάδισμα τριπόντου.

Στο τρίτο σετ και μετά το 4-4 με πάιπ του Μαϊκόν, ο Ολυμπιακός με τον Χέινς και τον Ράπτη από τα τρία μέτρα ξέφυγε με 6-10, ενώ το λάθος του Γκαζιάνι έφερε το 12-16. Με επίθεση και μπλοκ του Ατανάσοφ οι ερυθρόλευκοι έφυγαν για τα καλά με 15-21 και με 21-25 πήραν το τρίποντο με 0-3.

Τα σετ: 30-32, 17-25, 21-25