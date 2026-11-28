Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι φίλαθλοι κρίνουν αποκλειστικά βάσει αποτελέσματος, αλλά κάπου να έχουμε και λίγη λογική. Γράφει ο Στέφανος Αλαφάκης.

Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα... δικό του παιχνίδι στην Δανία. Δικό του όχι γιατί η Νόρτζελαντ είναι «καφενείο» ή γιατί οι ελληνικές ομάδες δικαιούνται να βλέπουν τέτοιους αντιπάλους ως... του χεριού τους. Αλλά γιατί προηγήθηκε με 0-2 και τίποτα δεν προμήνυε ότι μπορεί να αλλάξει η κατάσταση στο Φάρουμ.

Το τελικό 3-2 άφησε την ομάδα στους 9 βαθμούς και έθεσε σε κίνδυνο την παρουσία στην πρώτη 8άδα και την απευθείας πρόκριση στους «16», αφού ακολουθούν τα δύο παιχνίδια με Φράιμπουργκ (εκτός) και Μπράιτον (εντός). Φυσικά το «Τριφύλλι» φέτος έχει (απο)δείξει ότι κάθε άλλο παρά φοβάται τέτοιες αναμετρήσεις και μπορεί ΚΑΛΛΙΣΤΑ να πάρει πόντους και να «σφραγίσει» πανηγυρικά μια θέση στην πρώτη 8άδα της κατάταξης.

Το κύριο πρόβλημα λοιπόν δεν είναι το βαθμολογικό, αλλά οι αντιδράσεις από (σημαντική, δυστυχώς) μερίδα του κόσμου. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δέχτηκε πολύ σκληρή κριτική, κάτι που δικαιολογείται από το γεγονός ότι η ομάδα έχασε την συνοχή της μετά τις αλλαγές του και τελικά ηττήθηκε. Μόνο που οι κινήσεις που έκανε ο Δανός τεχνικός από τον πάγκο του ήταν οι ενδεδειγμένες, ακριβώς αυτές που πρόσταζε η λογική. Κι ας μην βγήκαν!

Γιατί έβγαλε τον Κάνγκουα; Μα γιατί προερχόταν από συνεχόμενα 90λεπτα, έπαιξε και με την Εθνική του, είχε ταξίδι και ακολουθεί ένα πολύ κρίσιμο ματς την Κυριακή στο Περιστέρι. Το ότι οι «πράσινοι» δεν έχουν άλλον χαφ με τα χαρακτηριστικά του Ζαμπιανού είναι γνωστό. Όπως και το ότι όταν αγωνίζονται χωρίς αυτόν, δείχνουν εντελώς άλλο πρόσωπο. Φάνηκε στο Φάληρο, φάνηκε στο Καυτανζόγλειο, φάνηκε και στην Δανία από την ώρα που βγήκε από το γήπεδο. Δεν γίνεται όμως να βγάζει κάθε εβδομάδα δύο 90λεπτα. Και με τον Παναθηναϊκό να προηγείται (έστω και με 1-2, αφού είχε μειώσει η Νόρτζελαντ), το να προφυλαχθεί για αυτά που ακολουθούν ήταν το λογικό.

Γιατί έβγαλε Πελίστρι και Γιάγκουσιτς που ήταν πάρα πολύ καλοί; Τον πρώτο γιατί αντιμετώπισε μυϊκό πρόβλημα και δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Ούτως ή άλλως είχε καιρό να βγάλει 90λεπτο και το επόμενο διάστημα δεδομένα θα χρειαστεί αρκετά, αφού έχει τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν ο Αντίνο. Ο Γιάγκουσιτς έπαιξε με την Εθνική του, έπαιξε με τον ΟΦΗ, θα παίξει και στα επόμενα και χρειαζόταν «ανάσες».

Μπήκε ο Κρίστιανσεν γιατί με τον Κυριακόπουλο τραυματία θα χρειαστεί να παίξει! Αν μάλιστα ο Έλληνας μπακ δεν είναι έτοιμος ενόψει Φράιμπουργκ, με τον Σαλάχ-Εντίν να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, ποιος μένει; Ο Δανός προπονείται κανονικά εδώ κι αρκετές ημέρες, έχει αδιαμφισβήτητη ποιότητα και μπήκε να παίξει για λίγα λεπτά, στην χώρα του, σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει και με την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Αν δεν μπει τότε, πότε θα μπει; Στα ματς του Πρωταθλήματος που είναι... αίμα κι άμμος;

Ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού δεν είναι άλλος από το Πρωτάθλημα! Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει εκεί. Εκεί δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες. Και εκεί πρέπει να είναι άπαντες έτοιμοι να προσφέρουν. Στην Ευρώπη το «Τριφύλλι» έχει εξασφαλίσει στην πρόκριση και έχει ρεαλιστικότατες ελπίδες και για την 8άδα. Θα συνεχίσει να παίζει εκτός συνόρων και το 2027 και σαφώς μπορεί να «βλέπει» ψηλά. Αλλά, καλώς ή κακώς, το ματς της Κυριακής είναι πιο κομβικό από το προχτεσινό.

Και ο Νίστρουπ έκανε ακριβώς αυτά που έπρεπε όσον αφορά την διαχείριση. Κι αν ο Λούζα είχε «γράψει» το 1-3, τότε πιθανότατα ο Παναθηναϊκός θα φιγούραρε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και άπαντες θα τον αποθέωναν για ένα ακόμα προπονητικό... masterclass. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και οι μέρες που δεν σε πάει η τύχη, υπάρχουν και οι κακές εμφανίσεις, υπάρχουν και οι άδικες ή απρόσμενες ήττες. Αντίστοιχα υπάρχουν και οι... απροσδόκητες νίκες, όπως αυτή στην Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή.

Το σημαντικό είναι να μην παρεκκλίνεις από το πλάνο σου. Το «Τριφύλλι» φέτος πορεύεται με ποδοσφαιρική λογική και θα ανταμειφθεί για αυτό. Τον Ιανουάριο θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει και η ομάδα θα συνεχίσει με αξιώσεις την πορεία της σε τρεις διοργανώσεις. Έχοντας χάσει τις δύο ακριβότερες μεταγραφές της ιστορίας της, έναν στόπερ που θα ήταν... στην χειρότερη τρίτος στην ιεραρχία (Ίνγκασον), έναν εξτρέμ που θα μπορούσε (τουλάχιστον στην Ελλάδα) να δώσει βάθος και ανάσες (Παντελίδης), έναν αριστερό μπακ που... στα χαρτιά είναι ο καλύτερος της τριάδας (Κρίστιανσεν) κι αρκετούς ακόμα παίκτες για μικρότερα διαστήματα (πχ Καλάμπρια, Κυριακόπουλο).

Η καλόπιστη κριτική είναι πάντα θεμιτή, αλλά η ισοπέδωση για μια ομάδα που έχει μόλις 2 ήττες σε όλη την σεζόν, είναι μόνη πρώτη στο Πρωτάθλημα, πρώτη (σε ισοβαθμία) στο Κύπελλο και 5η στο Conference League (έχοντας δώσει στην Ελλάδα τους περισσότερους βαθμούς) είναι τουλάχιστον άδικη και εκτός τόπου και χρόνου. Αυτό που χρειάζεται ο σύλλογος είναι απόλυτη συσπείρωση, αφού μετά από αρκετά χρόνια μοιάζουν ΟΛΟΙ (διοίκηση, στελέχη, τεχνικό επιτελείο, ρόστερ) αποφασισμένοι να επιστρέψουν στην κορυφή της Ελλάδας.

Και ο κόσμος πρέπει να είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή και «ασπίδα» απέναντι σε κάθε προπαγάνδα περί δήθεν εύνοιας!

ΥΓ. Έχει φύγει σχεδόν η μισή σεζόν, υπάρχει ακόμα κάποιος που εκπλήσσεται με το γεγονός ότι ο Νίστρουπ δεν παίζει... αντιποδόσφαιρο για να «κλειδώσει» ένα αποτέλεσμα; Αυτή είναι η φιλοσοφία του, την έχει κάνει ξεκάθαρη από την πρώτη μέρα και για αυτό ο Παναθηναϊκός φέτος είναι (ως επί το πλείστον) απολαυστικός στο μάτι. Έχει επιλέξει να... ζήσει ή να πεθάνει από το δικό του ποδόσφαιρο. Να ψάξει το θέαμα και όχι την σκοπιμότητα. Να παράξει και όχι να καταστρέψει. Και αυτό θα κάνει ακόμα κι αν κάποιες βραδιές το πληρώσει (ολόκληρη Μπαρτσελόνα έχασε πρόκριση σε τελικό Champions League για τον λόγο αυτό).