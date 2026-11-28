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Ο Φακούντο Πελίστρι αντικαταστάθηκε λόγω μυϊκής ενόχλησης στο ματς με τη Νόρτζελαντ και δεν υπολογίζεται για το Περιστέρι. Τι ισχύει ενόψει Ολυμπιακού.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στη Νόρτζελαντ, όμως αντικαταστάθηκε κατά την διάρκεια του δεύτερου μέρους λόγω μυϊκής ενόχλησης.

Έτσι αποφασίστηκε να μείνει εκτός αποστολής για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Ατρόμητο, για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να είναι διαθέσιμος στο ματς του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό.

Εφόσον λοιπόν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο Πελίστρι αναμένεται να βρίσκεται στις επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για το «αιώνιο» ντέρμπι του Φαλήρου, την Τετάρτη (2/12).