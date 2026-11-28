Ο Αλμπέρτο Αμπάλντε προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα της Ισπανίας με την Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αναγνώρισε την σημασία που έχει το ματς για την «επίσημη αγαπημένη».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην Media Day:

Για το καλεντάρι: «Όλο αυτό είναι ένα μικρό χάος για τους παίκτες, για την υγεία μας, ακόμη και για τους θεατές. Υπάρχουν φορές που δεν ξέρεις ακριβώς τι παρακολουθείς ή τι σημασία έχει ο αγώνας που βλέπεις στην τηλεόραση. Πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνίες, αλλά και να λαμβάνουν υπόψη τους παίκτες, να μιλούν μαζί μας, γιατί εμείς είμαστε οι πρωταγωνιστές. Ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο για να δει τους παίκτες σε έναν αγώνα και για να συμβεί αυτό, πρέπει να είναι υγιείς.

Δημιουργούνται περίπλοκες καταστάσεις σε όλες τις εθνικές ομάδες εξαιτίας αυτού του οργανωτικού ζητήματος, με τα πρωταθλήματα που διακόπτονται και εκείνα που δεν διακόπτονται, τα παράθυρα… Όλο αυτό είναι ένα χάος και εμείς βρισκόμαστε στη μέση, όπως και η υγεία μας, γιατί η καταπόνηση είναι τεράστια».

Για το παιχνίδι με την Ελλάδα: «Αντιμετωπίζουμε μια σπουδαία ομάδα, με έμπειρους παίκτες. Η Ελλάδα προέρχεται από ήττα και διακυβεύονται πολλά για εκείνη. Θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, σίγουρα πολύ σκληρός. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα παιχνίδι που θα απαιτήσει προσπάθεια μέχρι το τέλος».