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Το 0-2 στο ημίχρονο από την Μπρέντφορντ είναι ακόμα μία μαύρη σελίδα στην ιστορία των κόκκινων διαβόλων.

Η κατάσταση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ακροβατεί πια ανάμεσα στην κωμωδία και την τραγωδία. Το 0-2 στο ημίχρονο του αγώνα με την Μπρέντφορντ στο Ολντ Τράφορντ δημιούργησε μία νέα σειρά από αρνητικά ρεκόρ για τους κόκκινους διαβόλους.

Το γεγονός ότι δέχθηκαν γκολ για 12ο συνεχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος ισοφάρισε τη χειρότερη επίδοση που κρατάει από τη σεζόν 1930-31!

Ωστόσο, το καλύτερο ήταν άλλο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δέχθηκε τουλάχιστον δύο γκολ για 6ο συνεχόμενο ημίχρονο, κάτι που δεν έχει καταφέρει ΠΟΤΕ καμία ομάδα στην ιστορία της Premier League!!!