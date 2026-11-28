Την ανάγκη να αφήσει ο Ολυμπιακός πίσω του την ήττα από τη Μίλαν και να επικεντρωθεί στην αναμέτρηση του «Κλεάνθης Βικελίδης» υπογράμμισε ο Μάρκους Πέντερσεν. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στον ανταγωνισμό με τον Μανώλη Σάλιακα και στην εμπειρία του από το ντέρμπι των «αιωνίων».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκους Πέντερσεν:
Για το πώς διαχειρίζεται ο Ολυμπιακός την ήττα από τη Μίλαν: “Φυσικά δεν είναι εύκολο, γιατί όλοι νιώθουμε ότι ήταν κρίμα που τελικά χάσαμε. Πιστεύω ότι η ομάδα πάλεψε πραγματικά πολύ και ήμασταν συνεχώς μέσα στο παιχνίδι. Δεν θεωρώ ότι το 4-2 ήταν το αποτέλεσμα που αξίζαμε.
Για τη σχέση του με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ και τον χρόνο συμμετοχής του: “Νιώθω καλά. Θεωρώ ότι έχουμε καλή σχέση. Έχω παίξει πολλά λεπτά μαζί του και αυτό που πρέπει να κάνω είναι να συνεχίσω και να δουλεύω σκληρά. Αυτό είναι το σημαντικότερο”.
Για την εμπειρία του από τα ελληνικά ντέρμπι και τις απουσίες των ερυθρόλευκων: “Καταρχάς, τα ντέρμπι είναι μεγάλα παιχνίδια. Δεν γνώριζα πριν έρθω εδώ ότι ήταν τόσο μεγάλα. Στο τελευταίο ντέρμπι που παίξαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική. Γι’ αυτό ανυπομονώ πραγματικά για αυτά τα παιχνίδια.
Δυστυχώς έχουμε κάποιους τραυματισμούς και αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο λιγότεροι παίκτες από ό,τι συνήθως. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι εξακολουθούμε να έχουμε βάθος στο ρόστερ και πολλή ποιότητα. Μπορούμε να ανταποκριθούμε και να βγάλουμε αυτά τα παιχνίδια”.
Για τον ανταγωνισμό με τον Μανώλη Σάλιακα στο δεξί άκρο της άμυνας: “Είναι σημαντικό να υπάρχει ανταγωνισμός σε όλες τις θέσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, παίζουμε σε τρεις διοργανώσεις, υπάρχουν πολλά παιχνίδια και χρειάζεσαι μεγάλο βάθος στο ρόστερ.
Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, όταν παίζει εκείνος να διατηρείται η ποιότητα της ομάδας και το ίδιο πρέπει να συμβαίνει όταν παίζω εγώ. Έτσι είναι όταν αγωνίζεσαι σε έναν μεγάλο σύλλογο”.