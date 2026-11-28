Ο Μάρκους Πέντερσεν μίλησε ενόψει του αγώνα με τον Άρη, για τις απαιτήσεις στον Ολυμπιακό και τις εντυπώσεις του από τα ελληνικά ντέρμπι.

Την ανάγκη να αφήσει ο Ολυμπιακός πίσω του την ήττα από τη Μίλαν και να επικεντρωθεί στην αναμέτρηση του «Κλεάνθης Βικελίδης» υπογράμμισε ο Μάρκους Πέντερσεν. Ο Νορβηγός δεξιός μπακ αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στον ανταγωνισμό με τον Μανώλη Σάλιακα και στην εμπειρία του από το ντέρμπι των «αιωνίων».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάρκους Πέντερσεν: