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Ο Γιόσουα Κίμιχ αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση της Μπάγερν με το Αμβούργο, έπειτα από αντιαθλητική ενέργεια.

Μια ασυνήθιστη αντίδραση του Γιόσουα Κίμιχ άφησε την Μπάγερν Μονάχου με δέκα ποδοσφαιριστές λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με το Αμβούργο.

Στο 44ο λεπτό, ο Γερμανός διεθνής δέχθηκε ένα σπρώξιμο εκτός φάσης και αντέδρασε αρπάζοντας τον αντίπαλό του από τα μαλλιά και ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή των Βαυαρών.

Πρόκειται για τη δεύτερη αποβολή στην καριέρα του Κίμιχ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Η προηγούμενη είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2023, στην εμφατική νίκη της Μπάγερν με 8-0 επί της Ντάρμσταντ.