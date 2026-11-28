Μια ασυνήθιστη αντίδραση του Γιόσουα Κίμιχ άφησε την Μπάγερν Μονάχου με δέκα ποδοσφαιριστές λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με το Αμβούργο.
Στο 44ο λεπτό, ο Γερμανός διεθνής δέχθηκε ένα σπρώξιμο εκτός φάσης και αντέδρασε αρπάζοντας τον αντίπαλό του από τα μαλλιά και ρίχνοντάς τον στο έδαφος.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή των Βαυαρών.
Πρόκειται για τη δεύτερη αποβολή στην καριέρα του Κίμιχ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Η προηγούμενη είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2023, στην εμφατική νίκη της Μπάγερν με 8-0 επί της Ντάρμσταντ.