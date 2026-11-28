Σύμφωνα με δημοσίευμα του Mozzart Sport, η VTB League συζητάει το ενδεχόμενο επέκτασης με την είσοδο ομάδων από την Σερβία.

Η VTB εξετάζει το ενδεχόμενο διεύρυνσης της λίγκας και, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ενδιαφέρεται να εντάξει ομάδες από τη Σερβία.

Φαβορί παραμένουν οι Ιγκοκέα και ΦΜΠ Βελιγραδίου, οι οποίες είχαν συμμετάσχει στο VTB Cup.

Ο πρόεδρος της λίγκας, Σεργκέι Κουστσένκο, ανέφερε ότι βασικό εμπόδιο για την επέκταση αποτελεί το καλεντάρι της FIBA.

«Οι διαπραγματεύσεις για αυτό το θέμα βρίσκονται σε εξέλιξη. Δύο ευρωπαϊκοί σύλλογοι συμμετέχουν στο Κύπελλό μας, η Ιγκοκέα και η ΦΜΠ. Προσπαθούμε πραγματικά να διαπιστώσουμε εάν είναι δυνατό ομάδες από αυτές τις χώρες να συμμετάσχουν στο κανονικό πρωτάθλημα της VTB League. Η μεγαλύτερη δυσκολία είναι τα ημερολόγια όλων των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν. Κάποιος αγωνίζεται επίσης στο Basketball ​​​​Champions League.

Ωστόσο, δεν χάνουμε την ελπίδα ότι θα βρούμε ένα μοντέλο με το οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό. Αν και αυτό που συμβαίνει γύρω μας – εμποδίζοντας την είσοδο στη χώρα, μη έκδοση βίζας – είναι εντελώς τρελό. Δεν είναι καθόλου σαφές γιατί αυτό επηρεάζει τον αθλητισμό. Αντίθετα, ο αθλητισμός σε αυτό το τμήμα θα πρέπει να είναι ανοιχτός. Ίσως κάποια επικοινωνία να καταφέρει να μεταφέρει το μήνυμα ότι είναι καλύτερο να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός στον αθλητισμό παρά να μην υπάρχει. Γι’ αυτό εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για τα αποτελέσματα».