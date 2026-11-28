Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Ο ΠΑΟΚ Β κρατούσε για 92 λεπτά μία τεράστια νίκη μέσα στη Μαρκό, η οποία όμως ισοφάρισε στις καθυστερήσεις στο τελικό 1-1, διατηρώντας το αήττητο στο φετινό πρωτάθλημα.

Μαρκό και ΠΑΟΚ Β «άνοιξαν» τον χορό της 13ης αγωνιστικής της Superbet League 2, με τους πρωτοπόρους και αήττητους «πράσινους» να υποδέχονται στο Μαρκόπουλο τον «πληγωμένο» από απουσίες Δικέφαλο.

Χωρίς Μπέρδο, Κοσίδη, Μπαταούλα, Ντούνγκα, Γκιόκα, Τσοπούρογλου, Στύλο οι ασπρόμαυροι βρέθηκαν στην Ανατολική Αττική, ψάχνοντας το colpo grosso σε μία έδρα που η Μαρκό μετρούσε μόνο νίκες.

Ισορροπία και... ασπρόμαυρο «χτύπημα»

Πολύ ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν υπέρ τους την κατοχή και τη Μαρκό να δυσκολεύεται αρκετά να παράξει κλασσικές ευκαιρίες.

Χαρακτηριστικό είναι πως στα πρώτα 24 λεπτά, οι γηπεδούχοι απείλησαν μόλις μία φορά την εστία του Νικολακούλη, όταν στο 7' ο Μπουσάι σέντραρε και ο Μιούλερ με διαγώνιο τελείωμα στο δεύτερο δοκάρι, έστειλε τη μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι των ασπρόμαυρων.

Δειλά δειλά η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά έψαχνε την ευκαιρία της, απειλώντας αρχικά στο 19' με τον Κανίς, ο οποίος υποδέχτηκε όμορφα την πάσα του Ίκομπονγκ, το τελείωμά του όμως κατέληξε κόρνερ.

Με τη συμπλήρωση 36 λεπτών αγώνα καταγράφηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία της Μαρκό στο 45λεπτο, όταν ο Μπετσίροβιτς προσπάθησε δις να σκοράρει, με τους Νικολακούλη-Τσιότα να λένε «όχι», ενώ ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Β με δύο σωτήριες επεμβάσεις πάνω στη γραμμή, απομάκρυνε σε κόρνερ και το ριμπάουντ-σουτ του Σεμπά.

Και κάπου εκεί ο Δικέφαλος βρήκε τη στιγμή του, «χτυπώντας» στο ιδανικότερο χρονικό σημείο. 45+1' και ο Καραγκέα μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια, σέντραρε από τ' αριστερά, με τον Σιφναίο μα καρφωτή και σεντερφορίσια κεφαλιά να γράφει το 0-1 και να στέλνει στα αποδυτήρια τον ΠΑΟΚ Β με προβάδισμα.

Τριπλή αλλαγή από πλευράς Σούλη Παπαδόπουλου με την έναρξη του β' ημιχρόνου και τους Μαρκοπουλιώτη-Οικονομίδη και Μεντόζα να εισέρχονται, προσπαθώντας να αλλάξει την εικόνα του ματς.

Βρήκε τη λύση η Μαρκό, πήρε τον βαθμό ο ΠΑΟΚ Β

Ο Δικέφαλος κρατούσε αρκετά καλά στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, «βραχυκυκλώνοντας» τα επιθετικά όπλα της Μαρκό, η οποία πέραν του σουτ του Μιούλερ στο 68' , το οποίο απομάκρυνε την ύστατη στιγμή ο Αβράμπος, δεν είχαν κάποια κλασσική ευκαιρία μέχρι το 78ο λεπτό.

Στο τελευταίο 20λεπτο οι γηπεδούχοι έκλεισαν στα καρέ τους τους Θεσσαλονικείς, βρίσκοντας εν τέλει την ισοφάριση. Στο 78' η κεφαλιά του Ελ Αραμπί, από σέντρα του Μαρκοπουλιώτη, έφυγε λίγο άουτ, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Νικολακούλης μπλόκαρε την κεφαλιά του Αλεξόπουλου.

Στο 88' ο Ελ Αραμπί βρέθηκε ολομόναχος στη μικρή περιοχή, όμως ο σωτήρας Γιώργος Σιδεράς άπλωσε το κορμί του και απομάκρυνε σε κόρνερ. Εν τέλει, η Μαρκό βρήκε την ισοφάριση στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Αλεξόπουλος ύστερα από στημένη φάση, με προβολή έγραψε το τελικό 1-1.

Η Μαρκό κράτησε δια πυρός και σιδήρου το αήττητό απέναντι στον εξαιρετικό αμυντικά ΠΑΟΚ Β, ο οποίος φεύγει από την Αθήνα με ένα «αχ», αλλά και ένα πολύτιμο βαθμό ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου πλέον... μετακομίζει στο Βόλο, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Νίκη σε δύο μαζεμένα παιχνίδια, ένα για Κύπελλο και ένα για πρωτάθλημα, παραμένοντας στην κορυφή με 31 βαθμούς ύστερα από 13 αγωνιστικές.

Από την έτερη πλευρά, ο Δικέφαλος έφτασε τους 13 βαθμούς μετά από ισάριθμες αγωνιστικές, στο +3 από τα... κόκκινα, πριν υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό το προσεχές Σάββατο (5/12).



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Μπουσάι, Τσάκνης(46' Mαρκοπουλιώτης), Καστάνιο, Σμάλης, Κυριακίδης(76' Παυλίδης), Φατιόν(46' Οικονομίδης), Μπετσίροβιτς(46' Μεντόζα), Μιούλερ(76' Αλεξόπουλος), Σεμπά, Ελ Αραμπί

ΠΑΟΚ Β (Μαλεζάς): Νικολακούλης, Πασαχίδης, Αβράμπος, Σιδεράς, Τσιότας, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Καραγκέα(80' Απιατσιόνακ), Ίκομπονγκ(64' Μπιασότο), Κανίς(80' Γραββάνης), Σιφναίος