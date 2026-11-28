Δίχως νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στις Κ15 Παναθηναϊκού και Ατρόμητου, οι οποίες έμειναν στο 1-1.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ατρόμητο, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς. Οι φιλοξενούμενοι απέκτησαν προβάδισμα στο ξεκίνημα του αγώνα, με τους «πράσινους» να ισοφαρίζουν στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου και να δημιουργούν ευκαιρίες για την ανατροπή, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να πετύχουν δεύτερο τέρμα.

Ο Ατρόμητος ευτύχησε να προηγηθεί στην πρώτη του ευκαιρία στην αναμέτρηση, όταν ο Σπαθιάς με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός ανέλαβε στη συνέχεια την πρωτοβουλία των κινήσεων, με το 0-1 να παραμένει, πάντως, μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Η ομάδα του Σταύρου Αμανατίδη μπήκε δυναμικά στην επανάληψη και έφτασε στην ισοφάριση στο 48'. Έπειτα από σέντρα από την αριστερή πλευρά, ο Βουρλούμης αξιοποίησε την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και με πλασέ εντός περιοχής διαμόρφωσε το 1-1.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν την πίεσή τους και στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, αναζητώντας το γκολ της νίκης. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, όμως, δεν κατάφεραν να παραβιάσουν εκ νέου την εστία του Ατρομήτου, με το 1-1 να αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα.

Παναθηναϊκός: Δημητρίου, Πετούσι (62′ Βαμβακούσης), Χατζηαρτεμίου (40′ Μπαντουράκης), Μπακούρια, Ξύγκορος, Μπλέτσας, Ματζιαρίδης, Πελέκης (80′ Παπαλούκας), Τριανταφυλλίδης (70′ Σκρέτας), Κάμπος, Βουρλούμης.

Ατρόμητος: Συναχέρης, Αποστόλου, Ρωμανός, Παπαθανασόπουλος, Παπαϊωάννου, Σαρβάνης, Σπαθιάς, Ντακούρης, Γαϊτάνης, Παπαγεωργίου, Διαμαντής.