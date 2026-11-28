Τη δεύτερη νίκη της στα τελευταία τρία παιχνίδια της στην Premier League πανηγύρισε χθες η Νότιγχαμ Φόρεστ, επικρατώντας της Τσέλσι με 3-2 στο «City Ground» στο ματς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής.

Μία υπερπολύτιμη νίκη για τη Φόρεστ, καθώς της έδωσε την ευκαιρία να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ την ίδια ώρα «βύθισε» ακόμη περισσότερο τους «μπλε» που έφτασαν τις τρεις σερί ήττες και τέσσερις στα τελευταία πέντε ματς του πρωταθλήματος.

Ο τεχνικός της Νότιγχαμ, Ολιβερ Γκλάσνερ, δήλωσε ικανοποιημένος μεν από τη μεγάλη νίκη, αλλά δεν έμεινε ευχαριστημένος από την επιθετική πρωτοβουλία της ομάδας του: «Σε κάθε ματς γίνεται ολοένα και καλύτερη η φυσική μας κατάσταση. Μου είπαν ότι τρέξαμε έξι χιλιόμετρα περισσότερα από τον αντίπαλο. Η ένταση και ο τρόπος που πιέσαμε στο πρώτο ημίχρονο ήταν πραγματικά εξαιρετικά», τόνισε ο 52χρονος Αυστριακός κόουτς και συμπλήρωσε:

«Πρέπει, όμως, να σκεφτούμε και τα λάθη μας. Δεν αξιοποιήσαμε όσο θα έπρεπε τις μπάλες που κερδίσαμε στο αντίπαλο μισό. Δεν δημιουργήσαμε τις καθαρές ευκαιρίες που μπορούσαμε, επειδή οι πάσες μας δεν ήταν αρκετά ακριβείς. Κάποιες στιγμές ήμασταν επιπόλαιοι και αυτό είναι κάτι που δουλεύουμε κάθε εβδομάδα στις προπονήσεις. Είμαστε πάντως στο σωστό δρόμο για να ξεδιπλώσει πλήρως η ομάδα τις μεγάλες δυνατότητες της.»