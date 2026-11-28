Με αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη, αναζητώντας την επιστροφή στις νίκες σε μια έδρα που παραδοσιακά τον δυσκολεύει

Η ήττα από τη Μίλαν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» έβαλε τέλος στο αήττητο σερί των 12 αγώνων του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (29/11).

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αναμένεται να προχωρήσει σε τουλάχιστον πέντε αλλαγές στο αρχικό σχήμα συγκριτικά με την ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης. Οι Μάριους, Ρόκα, Σιπιόνι, Σάλιακας και Φορτούνης συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες να βρεθούν στην ενδεκάδα, ενώ δεν αποκλείεται και η χρησιμοποίηση του Τικνιζιάν αντί του Μπρούνο.

Ερωτηματικό παραμένει η παρουσία του Παναγιώτη Ρέτσου. Σε περίπτωση που ο Έλληνας διεθνής δεν αγωνιστεί και ο Βάσκος τεχνικός επιλέξει εκ νέου σχηματισμό με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, ο Κάρμο αναμένεται να πάρει θέση στο αρχικό σχήμα.

Η αποστολή των Πειραιωτών στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μόνο εύκολη δεν αναμένεται , κάτι που αποτυπώνεται και στην πρόσφατη παράδοση. Στις πέντε τελευταίες επισκέψεις του στο Χαριλάου, για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός μετρά μόλις μία νίκη, μία ισοπαλία και τρεις ήττες.

Παράλληλα, η αναβολή της αναμέτρησης με την ΑΕΚ προσφέρει στους «ερυθρόλευκους» μια πολύτιμη ανάσα οκτώ ημερών, δίνοντας τη δυνατότητα στο προπονητικό επιτελείο να διαχειριστεί καλύτερα την κόπωση των ποδοσφαιριστών και να προετοιμάσει την ομάδα για τις αναμετρήσεις με την Τσέλιε και τον Ατρόμητο.