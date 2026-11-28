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Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε το τελευταίο αγωνιστικό ΣΚ στην καριέρα του θρύλου Μαρκ Μάρκεθ, καθώς η Ντουκάτι του πήρε φωτιά πριν την εκκίνηση του sprint race της Βαλένθια!

Ο 33χρονος Ισπανός μετά την κατάκτηση του 10ου πρωταθλήματος σε όλες τις κατηγορίες γνωστοποίησε την απόσυρσή του από το MotoGP, σοκάροντας τους πάντες.

Ο Μάρκεθ ανέφερε πως ο αγώνας στην Βαλένθια θα είναι ο τελευταίος του στους δύο τροχούς και, προφανέστατα, θα ήθελε να φύγει με το κεφάλι ψηλά.

Το spint race, ωστόσο, ξεκίνησε με το... αριστερό: η Ντουκάτι του λίγο πριν σβήσουν τα κόκκινα φώτα πήρε φωτιά, με τον ίδιο να κατεβαίνει κακήν κακώς από την σέλα.

Ευτυχώς για τον ίδιο, φυσικά, δεν έπαθε το παραμικρό.

Δείτε παρακάτω το τρομακτικό, είναι η αλήθεια, στιγμιότυπο: