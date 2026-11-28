Ο Τσους Ματέο έπλεξε το εγκώμιο της Εθνικής Ελλάδας και της θέσης που αυτή κατέχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πριν τον αυριανό (29/11, 19:00) αγώνα με την Ισπανία.

Η Εθνική αντιμετωπίζει αύριο την Ισπανία εκτός έδρας και δεν... μπορεί να ηττηθεί, μιας και ενδέχεται με ήττα να αποκλειστεί μαθηματικά από τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο T-Center, η Εθνική είχε επικρατήσει της Ισπανίας σε έναν επεισοδιακό αγώνα στην παράταση (108-106), όμως πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Ο Ντίνος Μήτογλου, ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Νικ Καλάθης και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης είναι πλέον εκτός, για μία Ελλάδα που κατεβαίνει στην ρεβάνς με λιγότερες λύσεις σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα.

Ωστόσο, ο προπονητής της Ισπανίας Ματέο στις δηλώσεις του κάθε άλλο παρά υποτίμησε την Εθνική, και στάθηκε στην ιστορία της και την θέση που κατέχει στο μπασκετικό στερέωμα:

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα μεγαθήριο της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Μια ομάδα με μεγάλη υπερηφάνεια και γνωρίζουμε τι έχουμε απέναντί ​​μας. Βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, αλλά οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, όπως είναι άλλωστε λογικό όταν αντιμετωπίζεις έναν σπουδαίο αντίπαλο», δήλωσε.

Σε ερώτηση για την κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα μετά την ήττα από την Γεωργία:

«Η Ελλάδα, παρά την επώδυνη ήττα που υπέστη πρόσφατα (σ.σ. από την Γεωργία), ίσως δει αυτό το ατυχές αποτέλεσμα ως κίνητρο για να αρπαχτεί από τη σανίδα σωτηρίας που μπορεί να προσφέρει αυτό το παιχνίδι. Διαθέτουν ψυχή. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή της Ελλάδας».

Για τις απουσίες της Ελλάδας, όπως αυτή του Ντίνου Μήτογλου:

«Είναι προφανές ότι ο Μήτογλου αποτελεί σημαντικό παράγοντα, αν αναλογιστούμε το παιχνίδι που δώσαμε στην Ελλάδα. Ευστόχησαν σε 15 τρίποντα εναντίον μας, εκ των οποίων τα 12 προήλθαν από τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ.

Πρόκειται για έναν ψηλό που βγαίνει στην περιφέρεια, σουτάρει με συνέπεια και ακρίβεια, αναγκάζοντάς σε να προσαρμόσεις τη στρατηγική σου. Ωστόσο, η εμπειρία μου έχει διδάξει ότι οι απουσίες του αντιπάλου δεν αποτελούν λόγο για να χαλαρώσω την πίεση προς την ομάδα μου. Μια ομάδα που αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών προσπαθεί ακόμη περισσότερο, εντείνει τις προσπάθειές της και συσπειρώνεται για να φτάσει στη νίκη. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι αυτές οι απουσίες επηρεάζουν αρνητικά την ομάδα τους. Διαθέτουν ακόμη πολλά δυνατά σημεία».

