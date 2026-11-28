Ο Γιουσούφ Νούρκιτς βγήκε μπροστά και τόνισε πως θα πληρώσει ο ίδιος τη ρήτρα για να παίξει με τη Βοσνία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Ντζάναν Μούσα!

Μεγάλο θέμα έχει προκύψει στη Βοσνία, καθώς η Ομοσπονδία της χώρας δεν έχει καταβάλει τα ποσό των 18.400 ευρώ που είναι η οφειλή στη FIBA, με αποτέλεσμα ο άσος της Ντουμπάι BC να μην μπορεί να παίξει στο «παράθυρο».

Κάπου εκεί βγήκε μπροστά ο Νούρκιτς, με τον ΝΒΑer που δεν μπορεί να παίξει τώρα λόγω των υποχρεώσεών του με τους Τζαζ, να τονίζει πως θα πληρώσει αυτός το ποσό.

«Εδώ και χρόνια μιλάμε για την κατάσταση στην Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Οι παίκτες έρχονται έτοιμοι να αγωνιστούν, όμως η κατάσταση στην οργάνωση παραμένει η ίδια. Θα πληρώσω εγώ την ασφάλιση. Αφήστε τον Μούσα να παίξει στη Ζέτρα. Για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.