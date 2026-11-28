Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google.

Νέο σενάριο επιστροφής του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στον Παναθηναϊκό έρχεται από την Ισπανία, με ορίζοντα την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο.

Στο μεταγραφικό προσκήνιο του Παναθηναϊκού επαναφέρουν οι Ισπανοί τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Σύμφωνα με την AS, οι «πράσινοι» εμφανίζονται διατεθειμένοι να επιχειρήσουν εκ νέου την απόκτηση του 32χρονου διεθνούς τερματοφύλακα το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Βλαχοδήμος αγωνίζεται στη Σεβίλλη ως δανεικός από τη Νιουκάστλ για δεύτερη διαδοχική σεζόν, με το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα να ολοκληρώνεται το 2028. Η συμφωνία δανεισμού δεν περιλαμβάνει οψιόν αγοράς, ενώ οι υψηλές αποδοχές του αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την παραμονή του στην Ανδαλουσία.

Ο Έλληνας διεθνής εμφανίζεται ικανοποιημένος από την παρουσία του στη Σεβίλλη, με την οριστική απόφαση για το μέλλον του να αναμένεται το καλοκαίρι.

Το περασμένο καλοκαίρι, η επιστροφή του Βλαχοδήμου στον Παναθηναϊκό αποτέλεσε προσωπική επιθυμία του Γιάννη Αλαφούζου. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ εξάντλησε κάθε περιθώριο για την απόκτησή του, προτού το «τριφύλλι» στραφεί στον Ινιάκι Πένια, τον οποίο απέκτησε από την Μπαρτσελόνα έναντι τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Βλαχοδήμος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από τον Ιανουάριο του 2016 έως το καλοκαίρι του 2018, έχοντας αποκτηθεί ως ελεύθερος από τη Στουτγκάρδη, πριν πάρει μεταγραφή στην Μπενφίκα.