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Γνωστή έγινε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Ατρόμητο, με τον Φακούντο Πελίστρι να μένει εκτός για προληπτικούς λόγους. Κανονικά διαθέσιμος ο Ντε Φράι.

Όπως ήταν δεδομένο, ο Στέφαν Ντε Φράι βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το εκτός έδρας ματς με τον Ατρόμητο, ενώ ο Νίστρουπ μπορεί να υπολογίζει και στον Βίκτορ Κρίστιανσεν, που έκανε το ντεμπούτο του στην Δανία.

Από την άλλη πλευρά, εκτός έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι, που αισθάνθηκε μια μυϊκή ενόχληση στο παιχνίδι με τη Νόρτζελαντ και προτιμήθηκε να προφυλαχθεί, ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή ούτε ο Κυριακόπουλος.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο “Γεώργιος Καλαφάτης” ολοκληρώθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκληρώθηκε με τακτική.

Μετά από το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή.

Αναλυτικά, την 23άδα απαρτίζουν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Τερζής, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ».