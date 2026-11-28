Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Bόλος-Αστέρας: Ωραίο πλασέ του Μπούρνιτς, είπε «όχι» ο Παπαδόπουλος (vid) 28-11-2026 18:23 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Βόλος Elabet Αστέρας Τρίπολης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Πρώτη καλή στιγμή των γηπεδούχων στο ματς, ο Λάμπρου δημιούργησε για τον Μπούρνιτς, ωραίο πλασέ του τελευταίου, έδιωξε ο Παπαδόπουλος σε κόρνερ. Δείτε εδώ τη φάση: Οι 2 αναντικατάστατοι παίκτες του: Η μεγάλη αλήθεια για τον Παναθηναϊκό που φάνηκε στη Δανία… menshouse.gr Αφήνει τη ΝΔ στα… κρύα του λουτρού: Έδωσε τα χέρια με τον Σαμαρά instanews.gr Από το «Ρουκ Ζουκ» στα ψηφοδέλτια της ΝΔ: Η παρουσιάστρια-έκπληξη που επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης dailymedia.com.gr «Το είχε ξεχάσει ο φροντιστής»: Το αναπάντεχο λάθος στον «Μπακαλόγατο» που γέννησε την κορυφαία ατάκα του Ζήκου menshouse.gr Η Ευρώπη που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε: 10 ερωτήσεις γεωγραφίας που θα σε προβληματίσουν menshouse.gr Χυμώδης όσο καμία: Η Ιωάννα Μπέλλα 8 χρόνια μετά σαρώνει στο Ντουμπάι και δε θυμίζει σε τίποτα το κορίτσι του GNTM (Pics) dailymedia.com.gr Δύο πασίγνωστοι δημοσιογράφοι στο πλευρό του Τσίπρα instanews.gr Εκτός από εξτρέμ και 6άρι: Η θέση που φάνηκε στη Δανία ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται μεταγραφή menshouse.gr Bόλος-Αστέρας: Ωραίο πλασέ του Μπούρνιτς, είπε «όχι» ο Παπαδόπουλος (vid) SHARE