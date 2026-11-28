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Πρώτη καλή στιγμή των γηπεδούχων στο ματς, ο Λάμπρου δημιούργησε για τον Μπούρνιτς, ωραίο πλασέ του τελευταίου, έδιωξε ο Παπαδόπουλος σε κόρνερ.