Τι αν και αν ο Ραϊμόντο θα λείψει για μήνες; Ο αναπληρωματικός επιθετικός, Τόμας Μπόμπτσεκ, έκανε τη δουλειά για την Φροζινόνε κόντρα στην Πάρμα (3-0) και την έστειλε στην 6η θέση.

Σε τρελή κατάσταση μπήκαν οι νεοφώτιστοι στο 2026-27, παραμένοντας στα ψηλά της βαθμολογίας και παρότι πολλοί θεώρησαν ότι θα καταρρεύσουν μετά τον τραυματισμό του βασικού τους επιθετικού, Αντόνιο Ραϊμόντο, έβγαλαν λαγό από το καπέλο. Και αυτό γιατί στον εντός έδρας αγώνα με την Πάρμα, ο Τόμας Μπόμπτσεκ, που είχε μόλις μία συμμετοχή φέτος στην Serie A, πέτυχε χατ-τρικ εντός έδρας κόντρα στην Πάρμα. Ο διεθνής Σλοβάκος πέτυχε και τα 3 γκολ στο δεύτερο μέρος [55', 61', 79'] και με το 3-0 έβαλε την ομάδα του Αλβίνι στην 6άδα, πάνω από την Γιουβέντους, που παίζει την Κυριακή (29/11) στην έδρα της Κόμο.