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Η Αϊντχόφεν σκόραρε για 53η διαδοχική επίσημη αναμέτρηση απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, συνεχίζοντας μια απίθανη παράδοση σχεδόν 52 ετών.

Υπάρχουν ποδοσφαιρικές παραδόσεις που αντέχουν στον χρόνο, όμως αυτή της Αϊντχόφεν απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς ξεπερνά κάθε συνηθισμένο όριο.

Η PSV, η οποία προηγείται με 2-0 στο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης του ολλανδικού πρωταθλήματος, διεύρυνε ένα εντυπωσιακό σερί που έχει τις ρίζες του στη δεκαετία του ’70.

Η τελευταία φορά που η Γκόου Αχέντ Ιγκλς κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία της απέναντι στην Αϊντχόφεν ήταν στις 2 Φεβρουαρίου 1975, όταν οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα, στο πλαίσιο της σεζόν 1974/75 της Eredivisie.

Έκτοτε, έχουν περάσει 51 χρόνια, εννέα μήνες και 26 ημέρες, με την Αϊντχόφεν να βρίσκει δίχτυα σε κάθε μεταξύ τους επίσημη αναμέτρηση, ανεξαρτήτως έδρας και τελικού αποτελέσματος.

Το συγκεκριμένο στατιστικό είχε αναδείξει και η ίδια η PSV μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της τον Ιανουάριο του 2023, παρουσιάζοντας τότε ένα σερί 41 διαδοχικών αγώνων με τουλάχιστον ένα γκολ.

Με τη σημερινή αναμέτρηση, η εντυπωσιακή επίδοση φτάνει τους 49 διαδοχικούς αγώνες πρωταθλήματος, ενώ συνυπολογίζοντας τις υπόλοιπες επίσημες διοργανώσεις, ο αριθμός ανεβαίνει στους 53.