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Ο Όστιν Ριβς μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς τόνισε πως ένιωσε καλά, παρά το γεγονός ότι δεν έκανε καλή εμφάνιση.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Spectrum SportsNet»:

«Ένιωσα καλά. Ξεκάθαρα δεν σούταρα καλά στην αρχή, αλλά προσπαθούσα να πάρω την σωστή απόφαση σε κάθε κατοχή. Αλλά ένιωθα καλά.

Μιλήσαμε μετά το ματς, αυτή ήταν η ομάδα που πήγε στους τελικούς την περασμένη σεζόν και φυσικά είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ ταλέντο. Παίζουν σκληρά, παίζουν ενωμένα, παίζουν αλτρουιστικά. Παίξαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο αλλά δυσκολευτήκαμε στην τρίτη περίοδο.

Πήραν προβάδισμα οκτώ πόντων αλλά μειώσαμε, οπότε δείξαμε αντίσταση σαν γκρουπ. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι σε μερικές καταστάσεις, ειδικά αυτοί που ξεκίνησαν την τέταρτη περίοδο. Νομίζω έκαναν σερί 6-0, 8-0 στην αρχή της τέταρτης. Αλλά θα μάθουμε, θα γίνουμε καλύτεροι».