Έστω και στον προτελευταίο αγώνα της σεζόν, έχει παλμό: ο Τζορτζ Ράσελ πήρε εμφατική pole position στο Κατάρ, αφήνοντας πίσω του τους... πρωταθλητές Αντονέλι και Νόρις.

Ξεκίνησε την σεζόν ως το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο, μιας και ήταν πασιφανές πως η Μερσέντες το 2026 θα ήταν ένας... πύραυλος. Εν τέλει, έχασε το πρωτάθλημα από τον «δευτεροετή» Κίμι Αντονέλι, που έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία της Φόρμουλα 1.

Άκουσε τον Φερστάπεν να τον... κράζει λέγοντας πως είναι πολύ κάτω από το επίπεδό του. Δεν είναι ακριβώς και το πιο συμπαθητικό παιδί του τουρ, με τους πάντες (σχεδόν) να του έχουν πει διάφορα όμορφα (ΝΟΤ) λόγια κατά καιρούς.

Κι όμως, ο Τζορτζ Ράσελ είναι ακόμη εδώ: στο Κατάρ «έγραψε» τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές, παίρνοντας την 13η pole της καριέρας του και δείχνοντας πως έστω και λίγο πριν πέσει οριστικά η καρό σημαία της σεζόν έχει έναν κάποιο σφυγμό.

MR SATURDAY, POLE POSITION. GET IN! 🔥 https://t.co/gS1wzIuN2a — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 28, 2026

Τα φώτα από το P2 θα δει να σβήνουν ο Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός εξασφάλισε το lockdown στην πρώτη σειρά για την Μερσέντες, και στο team radio εξέφρασε τα παράπονά του για το ότι δεν βγήκε τελευταίος στην πίστα, αλλά προηγήθηκε του team-mate του.

FRONT ROW LOCKOUT IN QATAR! 🔒🤩 https://t.co/tvMbsTE4Uv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 28, 2026

Νόρις και Πιάστρι βρέθηκαν στο 3-4, συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις μετά τον αγώνα στο Λας Βέγκας, ενώ Χάτζαρ, Φερστάπεν (κάκιστο Σάββατο για τον ιπτάμενο Ολλανδό), Λεκλέρκ, Λίντμπλαντ, Χάμιλτον (αυτός κι αν είχε κακές κατατακτήριες...) και Λόσον συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

The grid is set for tomorrow 🇶🇦⏱️ https://t.co/DJhZMbLshA — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 28, 2026

Την Κυριακή στις 18:00, λοιπόν, ο Τζορτζ Ράσελ θα προσπαθήσει να πάρει την 4η νίκη του το 2026 και να «πιάσει» τον Μαξ Φερστάπεν σε αυτή την στατιστική κατηγορία, έναν αγωνιστικό αιώνα πίσω από τον Κίμι.

Προφανώς και δε θα έχει καμία ιδιαίτερη σημασία αν γίνει δική του η καρό σημαία, αλλά ουδέποτε η τιμή των όπλων δεν είναι μικρό πράγμα.

Ιδίως αν το 2027 είναι πιο κοντά από ποτέ...