Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση στη 10η αγωνιστική της Handball Premier, με τον Διομήδη Άργους, τον Άρη Νίκαιας και τη Δράμα να αξιοποιούν τις έδρες τους, ενώ ο Ιωνικός επικράτησε εκτός έδρας του Ζαφειράκη Νάουσας

Στο Άργος, ο Διομήδης επικράτησε με 41-32 του Αθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα στο ημίχρονο (17-18). Η ομάδα του Ζαραβίνα ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και ιδιαίτερα στο τελευταίο τέταρτο, μετατρέποντας το 28-27 σε 38-30. Περίν και Βούλγαρης σημείωσαν 13 και 11 τέρματα αντίστοιχα για τους νικητές, ενώ για τον Αθηναϊκό ο Γερουλάνος πέτυχε 15 γκολ.

Ο Άρης Νίκαιας εντός έδρας επικράτησε με 31-29 της ΧΑΝΘ, σε μια αναμέτρηση που παρέμεινε αμφίρροπη μέχρι το φινάλε. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 16-14 στο ημίχρονο και διατήρησαν το προβάδισμά τους στην επανάληψη, παρά την πίεση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μελετάκος με εννέα τέρματα, ενώ Σκούφας και Σαλτιέλ σημείωσαν από επτά για τη ΧΑΝΘ.

Στη Νάουσα, ο Ιωνικός πανηγύρισε τη νίκη απέναντι στον Ζαφειράκη με 26-25. Οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο προβάδισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με το σκορ να βρίσκεται στο 24-24 πέντε λεπτά πριν από τη λήξη. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν το δίποντο, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ραράκο με επτά γκολ, όσα σημείωσε και ο Θεοδωρόπουλος για τους γηπεδούχους.

Τέλος, η Δράμα επικράτησε με 36-31 του ΓΑΣ Κιλκίς. Οι γηπεδούχοι είχαν ισχνό προβάδισμα στο ημίχρονο (21-20), ενώ στο 40ό λεπτό οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες (25-25). Στο τελευταίο εικοσάλεπτο, το σύνολο του Βαλαβάνη κατάφερε να αποκτήσει διαφορά ασφαλείας και να φτάσει στη νίκη. Χαϊτίδης και Αθανασιάδης σημείωσαν από εννέα τέρματα, ενώ ο Χόρβατ πρόσθεσε οκτώ.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής: