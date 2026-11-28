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Οι λύκοι συνέχισαν με νίκη εκτός έδρας, με 0-3 ενάντια στην Κηφισιά έχοντας σε μεγάλη μέρα του κεντρικούς τους

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση η Καλαμάτα πέρασε σα σίφουνας από το Ζηρίνειο, όπου με MVP το διεθνή διαγώνιο, Άγγελο Μάρκου επικράτησε του Α.Ο.Π. Κηφισιάς 3-0 (25-18, 33-31, 25-20) πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη της και μάλιστα συνεχόμενη στο πρωτάθλημα.

“Κλειδί” της επιτυχίας των Μεσσήνιων ήταν το μπλοκ και το “μέταλλο” που έδειξαν στην προσπάθεια αντεπίθεσης των γηπεδούχων στο 2ο σετ, το οποίο κρίθηκε στα σημεία υπέρ των φιλοξενούμενων με 33-31.

Τοπ σκόρερ της αναμέτρησης ήταν με 20π ο Μάρκου, μια ντουζίνα πρόσθεσε ο Ιρανός Αμπντέλρχμαν, ενώ μοανδικός παίκτης με διψήφιο άριθμό πόντων για τους γηπεδούχους ήταν ο Ρώσος Μπάνοφ, με 18.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Φλάβιο Γκουλινέλι προσπέρασε στη βαθμολογία την ομάδα του Νίκου Ζαλμά, που με 5 πόντους, έναν λιγότερο (10π) από τους ένατους Καλαματιανούς, υποχώρησαν στην 10η θέση.