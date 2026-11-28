Η Νέα Ιωνία επικράτησε με 48-21 του ΑΟ Προσοτσάνης, στην εξ αναβολής αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 χάντμπολ Γυναικών

Η ομάδα του Χαλκίδη επέβαλε από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό της, αποκτώντας προβάδισμα με 6-0 στο πρώτο πεντάλεπτο, ενώ στο 15ο λεπτό η διαφορά είχε ήδη φτάσει σε διψήφια επίπεδα (4-14). Οι φιλοξενούμενες συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, ολοκληρώνοντας το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 8-24.

Ανάλογη ήταν η εικόνα της αναμέτρησης και στο δεύτερο μέρος, με τη Νέα Ιωνία να διατηρεί την αποτελεσματικότητά της στην επίθεση, διευρύνοντας σταδιακά τη διαφορά μέχρι το τελικό 21-48.

Πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης ήταν η Ταβάρες με 17 τέρματα, ενώ οκτώ σημείωσε η Καραμάνου. Από πλευράς Προσοτσάνης, ξεχώρισε η Δουλγέρη με έξι γκολ.

Τα πεντάλεπτα: 0-6, 2-10, 4-14, 6-19, 6-23, 8-24 (ημ.), 9-28, 10-31, 12-35, 15-38, 19-42, 21-48

ΑΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Κιάκος): Δουλγέρη 6, Παπαγεωργίου, Στεφανίδου Χ. 2, Δουλκερίδου 1, Φερφέρη 1, Στεφανίδου Ιωάννα 2, Δανιηλίδου, Στεφανίδου Δ. 4, Παπάζογλου, Χατζηκωνσταντίνου, Κάσταρη., Σεβδίλη 4, Παπαδοπούλου 1, Σουβλέρη, Γαιρετίδου, Παπάζογλου.



ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Χαλκίδης): Παπαδοπούλου, Ποπ 4, Κόστα, 17 Ταβάρες, Πολικάρπο 5, Καραμάνου 8, Κολλύρη, Γάσπαρη 2, Λίμα, Γιαννούλια 2, Γιαννοπούλου 3, Ρούσου 5, Νταβίντοβιτς 2.



Διαιτητές: Βιολιτζής- Νικόλας, Παρατηρητής: Κουταλίδης, Δίλεπτα:3-3, Πέναλτι:3/4-4/4.