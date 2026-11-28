Ο Πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Ζαν-Πιερ Ουνκλέρ, τοποθετήθηκε μέσω Δελτίου Τύπου για τα πρόσφατα σχόλια του Εργκίν Αταμάν.

Σάλο ξεσήκωσε ο Εργκίν Αταμάν με τα πρόσφατα σχόλιά του για τους «πολλούς μαύρους παίκτες» που έχουν χώρες όπως η Γαλλία. Ο Πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Ζαν-Πιερ Ουνκλέρ, δεν άφησε αναπάντητη την δήλωση και τα παρελκόμενά της, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια «βαθιά προβληματικά» και γνωστοποίησε ότι η γαλλική ομοσπονδία θα απευθυνθεί γραπτώς στη FIBA για το θέμα.

Αναλυτικά:

«Όπως ολόκληρη η γαλλική ομάδα, έτσι και εγώ ανακάλυψα τις δηλώσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ολόκληρη η ομάδα και πολλοί Γάλλοι διεθνείς σε όλο τον κόσμο, απογοητεύτηκα από τον παραλληλισμό που έκανε ο Τούρκος προπονητής μεταξύ του χρώματος του δέρματος και της εθνικότητας ενός παίκτη. Αυτού του είδους το σχόλιο είναι εντελώς αδικαιολόγητο, κατακριτέο από κάθε άποψη, και δεν βλέπω καμία σχέση με το ζήτημα της πολιτογράφησης που χορηγήθηκε από τη FIBA ​​σε ορισμένους παίκτες, για το οποίο μιλούσε ο Εργκίν Αταμάν.

Αυτού του είδους η αδικαιολόγητη δήλωση είναι πιθανό να εξαπολύσει και να τροφοδοτήσει ρατσιστική ρητορική, ενάντια στην οποία η Γαλλική Ομοσπονδία αγωνίζεται ακούραστα. Το γεγονός ότι προέρχεται από έναν τόσο σεβαστό προπονητή είναι βαθιά προβληματικό και μπορώ μόνο να επαναλάβω τον θυμό μας, την ακατανοησία μας και την ακλόνητη υποστήριξή μας σε όλους τους παίκτες που φορούν τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Σύντομα θα σταλεί επιστολή στη FIBA, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα».