Ο τεχνικός του ΑΟ Θήρας, Σωτήρης Γκότσης έδωσε συγχαρητήρια στις παίκτριές του για τη νίκη και στάθηκε στην κούραση που υπάρχει από το ταξίδι στην Ισπανία.

Ο ΑΟ Θήρας επικράτησε με 3-1 σετ του Μαρκόπουλου, με τον Σωτήρη Γκότση να μένει ικανοποιημένος από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, παρά την απαιτητική εβδομάδα και το δύσκολο ταξίδι που προηγήθηκε.

Ο προπονητής της ομάδας της Σαντορίνης στάθηκε στη σοβαρότητα και τη συγκέντρωση που έδειξαν οι αθλήτριές του, ενώ αναφέρθηκε και στην αποτελεσματικότητα στο μπλοκ-άμυνα. Παράλληλα, υπογράμμισε πως πλέον προτεραιότητα αποτελεί η διαχείριση της κόπωσης ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης με τη Μενόρκα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Σωτήρη Γκότση:

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις αθλήτριές μου για τη νίκη γιατί είχαμε ένα δύσκολο ταξίδι και γενικά μία δύσκολη εβδομάδα, αλλά παρόλα αυτά έδειξαν σοβαρότητα, είχαν υψηλή συγκέντρωση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, το διαχειρίστηκαν σωστά και πήραμε το αποτέλεσμα. Πέρα από την επίθεση πήγαμε καλά στο μπλοκ-άμυνα κρατώντας χαμηλά την Χαλούσκα. Τώρα πρέπει να διαχειριστούμε την κούρασή μας και να προετοιμαστούμε για τη Μενόρκα».