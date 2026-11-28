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Οι ροχιμπλάνκος έκαναν τα εύκολα, δύσκολα μα πήραν αυτό που ήθελαν στην έδρα της Έλτσε (2-3).

Αυτό που ξεκίνησε ως ένας περίπατος στην εξοχή, τελικά έγινε ένα βράδυ θρίλερ για την Ατλέτικο Μαδρίτης που εντέλει πήρε αυτό που ήθελε.

Επικράτησε 2-3 στην έδρα της Έλτσε και πέρασε στη δεύτερη θέση και στο -2 από την Μπαρτσελόνα, έχοντας βέβαια παιχνίδι περισσότερο.

Το πέναλτι του Γκριμάλντο (5’) και το γκολ του Λι Κανγκ-Ιν (7’) έδωσε από νωρίς αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Η Έλτσε μείωσε γρήγορα με τον Νέτο (26’), ωστόσο ο Χουλιάν Άλβαρες έκανε το 1-3 λίγο πριν το ημίχρονο (41’), δίνοντας πάλι αέρα δύο τερμάτων.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω. Μείωσαν με τον Σανγκαρέ (48’) και κυριάρχησαν στην επανάληψη, με τον Όμπλακ να αποσοβεί σε τρεις περιπτώσεις την ισοφάριση.

Το 2-3 έμεινε ως το τέλος, σε ένα μεγάλο διπλό για τους Μαδριλένους που με 11 νίκες σε 14 παιχνίδια κάνουν φέτος σκληρό πρωταθλητισμό…