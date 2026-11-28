Μετά την οδυνηρή ήττα από τη Γεωργία, η Ελλάδα θα προσπαθήσει την Κυριακή, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ισπανία, να διατηρήσει ζωντανές τις λιγοστές ελπίδες της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όμως... Γράφει ο Χοσέ Μ. Πουέρτας.

Μια νέα ήττα θα αφήσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης ενός εισιτηρίου για τη διοργάνωση του Κατάρ. Αντίθετα, μια νίκη στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα θα ενισχύσει σημαντικά τις πιθανότητές της, καθώς η Ελλάδα θα έχει επικρατήσει και στις δύο αναμετρήσεις της με την Ισπανία. Έτσι, σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Ίβηρες, θα έχει το πλεονέκτημα στη μεταξύ τους σύγκριση, ανεξάρτητα από τη συνολική διαφορά πόντων.

Το έργο της ελληνικής ομάδας, πάντως, είναι αναμφίβολα δύσκολο, ειδικά μετά την εξαιρετική εμφάνιση της Ισπανίας την Πέμπτη στο Μαυροβούνιο. Η ομάδα του Τσους Ματέο πέρασε με το επιβλητικό 62-93 από την Ποντγκόριτσα, κάνοντας ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την πρόκριση. Κι αυτό ενώ η πορεία της στα προκριματικά είχε πάρει την κατηφόρα στα δύο προηγούμενα παράθυρα, όταν γνώρισε τρεις διαδοχικές ήττες από τη Γεωργία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα.

Η Ισπανία ταξίδεψε στην Ποντγκόριτσα έχοντας αρκετές αμφιβολίες να τη συνοδεύουν, ενώ βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμη και στο τέλος της πρώτης περιόδου. Από το δεύτερο δεκάλεπτο, ωστόσο, πήρε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και έφτασε σε μια νίκη που είχε μεγάλη ανάγκη. Δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα που είχε σημασία, αλλά και η εικόνα που παρουσίασε στο «Morača Sports Center» της πρωτεύουσας του Μαυροβουνίου. Η ομάδα χρειαζόταν επειγόντως μια επιτυχία και η εμφάνισή της έδωσε τις απαντήσεις που αναζητούσε.

Με την πρόκριση να βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο, ο Τσους Ματέο αναγκάστηκε να πάρει μια απόφαση την οποία μέχρι πρότινος απέφευγε: να καλέσει παίκτες της EuroLeague, γνωρίζοντας μάλιστα ότι ορισμένοι από αυτούς δεν θα ήταν διαθέσιμοι για το παιχνίδι στο Μαυροβούνιο. Έτσι, ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είχε στη διάθεσή του στην Ποντγκόριτσα τους Άλβαρο Καρδένας και Μάριο Σεντ-Σουπέρι (Βαλένθια), τους Τζόελ Πάρα και Ντάριο Μπριζουέλα (Μπαρτσελόνα), καθώς και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Παναθηναϊκός).

Για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Ελλάδα, ο Ματέο θα ενισχύσει ξανά την ομάδα του με παίκτες από την EuroLeague. Στην αποστολή θα προστεθούν οι Σάντι Γιούστα (Αναντολού Εφές), Αλμπέρτο Αμπάλδε και Χάιμε Πραντίγια (Ρεάλ Μαδρίτης). Κανείς από τους τρεις δεν ταξίδεψε στο Μαυροβούνιο, καθώς οι ομάδες τους είχαν υποχρεώσεις στην EuroLeague την Τετάρτη, όμως θα είναι κανονικά διαθέσιμοι στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα.

Η Ισπανία έπρεπε πάση θυσία να νικήσει στο Μαυροβούνιο, ώστε να μην περιπλέξει ακόμη περισσότερο την υπόθεση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, και αντιμετώπισε την αναμέτρηση με τη μέγιστη δυνατή σοβαρότητα. Αυτό είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που δεν μπορούσε να υπολογίζει στους πέντε NBAers της: τους Σάντι Αλντάμα, Αντάι Μάρα, Σέρχιο ντε Λαρέα, Ούγκο Γκονθάλεθ και Μπάμπα Μίλερ.

Στο ρόστερ της Ισπανίας υπάρχουν, βέβαια, και αρκετά αξιόλογα ονόματα που δεν αγωνίζονται αυτή την περίοδο στην EuroLeague. Ένας παίκτης ξεχωρίζει ιδιαίτερα: ο σέντερ Πιερ Οριόλα, ο οποίος στα 34 του χρόνια μοιάζει να διανύει μια δεύτερη νιότη. Ο άλλοτε αρχηγός της Μπαρτσελόνα, που πλέον δίνει τη μάχη της παραμονής στη Liga Endesa με την Μανρέσα, ήταν ο πρώτος σκόρερ της Ισπανίας στο Μαυροβούνιο, με 16 πόντους και επτά ριμπάουντ.

Η εξαιρετική του κατάσταση τού εξασφάλισε την επιστροφή στην εθνική ομάδα, σε μια χρονική στιγμή που ελάχιστοι θα περίμεναν να τον δουν ξανά με τη φανέλα της, ειδικά μετά τα προβλήματα τραυματισμών που σημάδεψαν τις προηγούμενες σεζόν του, μεταξύ άλλων και κατά τη σύντομη παρουσία του στην ΑΕΚ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Χάιμε Φερνάντεθ (Λα Λαγκούνα Τενερίφη) και Οριόλ Παουλί (Χιόπος Λέιδα), οι οποίοι σημείωσαν 11 και εννέα πόντους αντίστοιχα, εκπροσωπώντας την ισπανική πλευρά που δεν αγωνίζεται στην EuroLeague.

Μετά τα αποτελέσματα της Πέμπτης, η Ισπανία γνωρίζει ότι μια νίκη απέναντι στην Ελλάδα θα την φέρει ουσιαστικά με το ένα πόδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μάλιστα, αν η Πορτογαλία είχε ηττηθεί από την Ουκρανία, η ισπανική νίκη την Κυριακή θα εξασφάλιζε μαθηματικά την πρόκριση στο Κατάρ. Οι Πορτογάλοι, ωστόσο, πήραν και εκείνοι τη νίκη, με αποτέλεσμα η Ισπανία να χρειαστεί να περιμένει μέχρι το τελευταίο παράθυρο των προκριματικών, τον Φεβρουάριο, για να πανηγυρίσει και επίσημα την παρουσία της στη διοργάνωση.

Το διακύβευμα είναι μεγάλο και για τις δύο ομάδες. Η Ελλάδα θα στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην εκτελεστική ικανότητα των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Βασίλη Τολιόπουλου, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Ντίνος Μήτογλου δεν είναι διαθέσιμος. Η ομάδα του Σπανούλη ετοιμάζεται να παίξει ουσιαστικά το τελευταίο της χαρτί.

Για την Ισπανία, μια νίκη θα ανοίξει διάπλατα την πόρτα της πρόκρισης. Μια ήττα, όμως, θα ξυπνήσει ξανά δυσάρεστες μνήμες και θα την υποχρεώσει να περάσει ένα πολύ μεγάλο τρίμηνο αναμονής, μέχρι να έρθει το επόμενο προκριματικό παράθυρο.