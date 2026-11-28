Τρομερό παιχνίδι χωρίς νικητή στη Λεωφόρο, αφού η Καλαμάτα προηγήθηκε δις και η Κηφισιά ισοφάρισε άλλες τόσες, για το τελικό 2-2 σε ένα φανταστικό ματς γεμάτο θέαμα.

Σε ένα παιχνίδι που είχε ρυθμό, ένταση, μεγάλες ευκαιρίες και τέσσερα γκολ, Κηφισιά και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2, προσφέροντας ένα απολαυστικό ποδοσφαιρικό θέαμα στην ουδέτερη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League. Οι δύο ομάδες πάλεψαν μέχρι τέλους για τη νίκη, με το παιχνίδι να έχει διαρκείς εναλλαγές και να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον.

Η Κηφισιά μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και απείλησε από νωρίς, με τον Πόμπο να δοκιμάζει την τύχη του σε απευθείας εκτέλεση, αναγκάζοντας τον Γκέλιο να απομακρύνει δύσκολα σε κόρνερ. Ωστόσο, η Καλαμάτα ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό. Ο Μορέιρα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία στην αντεπίθεση, πέρασε τους αντιπάλους του και έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Κουρμινόφσκι, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η απάντηση της Κηφισιάς ήταν άμεση, με τους γηπεδούχους να πιέζουν και να δημιουργούν συνεχόμενες επικίνδυνες καταστάσεις. Αφού πρώτα απείλησαν με τον Χριστόπουλο και τον Μάνσο, κερδίζοντας μάλιστα πέναλτι μέσω VAR, έφτασαν τελικά στην ισοφάριση στο 36'. Ο Πόμπο εκτέλεσε δυνατά, ο Γκέλιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα και το 1-1 έγινε πραγματικότητα.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την ίδια ένταση, με την Καλαμάτα να παίρνει ξανά το προβάδισμα στο 53'. Ο Καλουτσικίδης έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Ντιαρά με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-2. Η Κηφισιά, όμως, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

Στο 62ο λεπτό, μετά από εξαιρετική συνεργασία των Μπένι και Μάνσο, ο Σαγκάλ βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο τελείωμα διαμόρφωσε το 2-2.

Το υπόλοιπο της αναμέτρησης είχε ένταση και διάθεση για το νικητήριο γκολ, όμως καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει ξανά δίχτυα, με τελευταία φάση αυτή για τους φιλοξενούμενους με την κεφαλιά του Σουμαορό να περνά δίπλα από το δοκάρι.

Το 2-2 αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας εξαιρετικής αναμέτρησης, με Κηφισιά και Καλαμάτα να μοιράζονται βαθμούς σε ένα ματς που είχε όλα όσα θέλει να βλέπει ο φίλαθλος.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Πετκόφ, Αμπάντα, Κούσουλος (57' Μπένι), Ρουκουνάκης, Σαγάλ, Πόμπο (87' Δοϊρανλής), Κυριόπουλος (57' Θεοδωρίδης), Χριστόπουλος

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλοτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Χατζηθεοδωρίδης (63' Αλόνσο), Χάμζα (68' Κατάλντι), Ντιαρά (88' Ζιντάν), Πινέιρο (68' Λιατσικούρας), Μορέιρα (88' Μιράντα), Μπολίβαρ, Κουρμινόφσκι