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Ο Ηρακλής νίκησε επιβλητικά τον Παναιτωλικό, ενώ από έναν βαθμό πήραν Βόλος, Asteras AKTOR, Κηφισιά και Καλαμάτα. Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan Super League.

Τρεις αναμετρήσεις περιελάμβανε το... πρώτο πιάτο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τον Ηρακλή να είναι αυτός που πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 3-0 επί του Παναιτωλικού και ανέβηκε στους 13 βαθμούς και την 8η θέση.

Οι Αγρινιώτες από την άλλη έμειναν στους 12 (9η θέση), ενώ στα υπόλοιπα ματς της ημέρας μοιράστηκαν από έναν βαθμό Βόλος, Asteras AKTOR, Κηφισιά και Καλαμάτα. Έτσι οι Θεσσαλοί ξεκόλλησαν από το απόλυτο «0», οι Αρκάδες έφτασαν τους 8 βαθμούς, η ομάδα των βορείων προαστίων τους 15 και οι Μεσσήνιοι τους 13.

Φυσικά το... κυρίως μενού έρχεται αύριο, με το Ατρόμητος - Παναθηναϊκός, το ΟΦΗ - Λεβαδειακός, το Άρης - Ολυμπιακός και το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Η κατάταξη του Πρωταθλήματος:

1. Παναθηναϊκός 30 (11 ματς)

2. Ολυμπιακός 26 (11 ματς)

3. ΑΕΚ 23 (10 ματς)

4. ΠΑΟΚ 22 (11 ματς)

5. Άρης 22 (11 ματς)

6. ΟΦΗ 17 (11 ματς)

7. Κηφισιά 15 (12 ματς)

8. Ηρακλής 13 (12 ματς)

9. Καλαμάτα 13 (12 ματς)

10. Παναιτωλικός 12 (12 ματς)

11. Asteras AKTOR 8 (12 ματς)

12. Ατρόμητος 7 (10 ματς)

13. Λεβαδειακός 7 (11 ματς)

14. Βόλος 1 (12 ματς)