Την δική του οπτική έδωσε ο Μάτζικ Τζόνσον για το ντέρμπι ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Λος Άντζελες Λέικερς και Σαν Αντόνιο Σπερς αναμετρήθηκαν σε ένα πραγματικό ντέρμπι, με την ομάδα του Βίκτορ Ουεμπανιάμα να παίρνει τελικά τη νίκη με 99-96.

Ο Μάτζικ Τζόνσον έδωσε τη δική του οπτική για το μεγάλο ντέρμπι, τονίζοντας αναμετρήθηκαν οι δύο κορυφαίες ομάδες της Δύσης. Μάλιστα, ανέφερε πως βλέπει τις δυο ομάδες να φτάνουν στους τελικούς της περιφέρειας.

«Τι φανταστικός αγώνας ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες της Δυτικής Περιφέρειας! Βλέπω και τις δύο αυτές ομάδες να φτάνουν στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας αυτό το καλοκαίρι! Ήταν πραγματικά ένας αγώνας με δύο διαφορετικά ημίχρονα: οι Λέικερς κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και οι Σπερς πήραν τα ηνία στο δεύτερο» έγραψε.