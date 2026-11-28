Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική στη Novibet Volley League, με την κορυφή της βαθμολογίας να «αλλάζει» χέρια. Τα αποτελέσματα των αγώνων.

Ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική της Novibet Volley League, με την κορυφή της βαθμολογίας να «αλλάζει» χέρια. Ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Μίλωνα (0-3) και σε συνδυασμό με την ήττα του Φλοίσβου από τον Πανιώνιο (3-1), ανέβηκε μόνος πρώτος και αήττητος.

Στο «Μελίνα Μερκούρη» το Ρέθυμνο πήρε μεγάλη νίκη επικρατώντας με 3-2 του Φοίνικα Σύρου, ο ΟΦΗ λίγη ώρα αφότου έκανε γνωστό το τέλος της συνεργασίας με τον Φρανκ Ντεπέστελε νίκησε με άνεση (3-0) τον Άρη, ενώ η Καλαμάτα 80' επικράτησε με 3-0 της Κηφισιάς στο Ζηρίνειο.

Novibet Volley League – 6η αγωνιστική

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026

Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Παναθηναϊκός Α.Ο.: 0-3 (14-25, 17-25, 13-25)

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026

Ο.Φ.Η. – Α.Σ. Άρης: 3-0 (25-14, 25-17, 25-15)

Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Ν.Ο.Π. Ρεθύμνου: 2-3 (23-25, 30-28, 22-25, 25-16, 18-20)

Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea: 0-3 (18-25, 31-33, 20-25)

Πανιώνιος – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron: 3-1 (25-13, 25-20, 15-25, 25-14)

Π.Α.Ο.Κ. MATECO – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ: 0-3 (30-32, 17-25, 21-25)