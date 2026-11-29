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Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 2-0 της Λοριάν στο «Παρκ ντε Πρενς», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Ligue 1, ξεφεύγοντας με έξι βαθμούς από τη συμπολίτισσα Παρί FC.

Τα γκολ των Σένι Μαγιουλού και Ουσμάν Ντεμπελέ, από ένα σε κάθε ημίχρονο, έδωσαν το «τρίποντο» στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Με τρία γκολ ο Έλιε Ουαχί ώθησε τη Νις στο εντυπωσιακό 4-1 επί της Τρουά ενώ η Λιλ, λίγες μέρες μετά το θρίαμβο επί της Μπάγερν Μονάχου, έπεσε θύμα έκπληξης χάνοντας με 2-1 από τη Λε Μαν στο «Μαρί Μαρβίνγκτ».

Η Στρασμπούρ, από την πλευρά της, πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα κερδίζοντας με 3-1 την ουραγό Χάβρη στο «Σταντ Οσεάν», με τον Αλί Σαμάτα να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη στο ξεκίνημα της επανάληψης.

Νωρίτερα, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αμπντάλα Σίμα ο οποίος πέτυχε και τα πέντε γκολ της ομάδας του, η Λανς πέρασε θριαμβευτικά από «Ραϊμόν Κοπά», κερδίζοντας με 5-2 την Ανζέ.

Ο 25χρονος Σενεγαλέζος έγινε ο πρώτος που καταφέρνει κάτι τέτοιο στη Ligue 1 μετά από δώδεκα χρόνια, επαναλαμβάνοντας το κατόρθωμα του Κάρλος Λεονάρντο της Νις.