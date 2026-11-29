Τα γκολ των Σένι Μαγιουλού και Ουσμάν Ντεμπελέ, από ένα σε κάθε ημίχρονο, έδωσαν το «τρίποντο» στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Με τρία γκολ ο Έλιε Ουαχί ώθησε τη Νις στο εντυπωσιακό 4-1 επί της Τρουά ενώ η Λιλ, λίγες μέρες μετά το θρίαμβο επί της Μπάγερν Μονάχου, έπεσε θύμα έκπληξης χάνοντας με 2-1 από τη Λε Μαν στο «Μαρί Μαρβίνγκτ».
Η Στρασμπούρ, από την πλευρά της, πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα κερδίζοντας με 3-1 την ουραγό Χάβρη στο «Σταντ Οσεάν», με τον Αλί Σαμάτα να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη στο ξεκίνημα της επανάληψης.
Νωρίτερα, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Αμπντάλα Σίμα ο οποίος πέτυχε και τα πέντε γκολ της ομάδας του, η Λανς πέρασε θριαμβευτικά από «Ραϊμόν Κοπά», κερδίζοντας με 5-2 την Ανζέ.
Ο 25χρονος Σενεγαλέζος έγινε ο πρώτος που καταφέρνει κάτι τέτοιο στη Ligue 1 μετά από δώδεκα χρόνια, επαναλαμβάνοντας το κατόρθωμα του Κάρλος Λεονάρντο της Νις.